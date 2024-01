Ehemalige Vamed-Auszubildende mit Fresenius-Preis geehrt

Bad Berleburg Karolin Kazimierczak gehört mit ihrer Bestnote 1,0 zu den besten Auszubildenden von Fresenius. Lob gab es auch von der Berleburger Klinik.

Eine ehemalige Auszubildende der Vamed Klinik Bad Berleburg wurde für ihre herausragenden Leistungen mit dem Fresenius-Ausbildungspreis geehrt: Karolin Kazimierczak hat ihre Ausbildung zur Pflegefachfrau im vergangenen Jahr mit der Bestnote 1,0 abgeschlossen und gehört damit zu den besten Auszubildenden von Fresenius. Das teilt jetzt die Vamed-Klinik in Bad Berleburg in einer Pressemitteilung mit.

Im Rahmen einer kleinen Feier überreichten Klinikgeschäftsführer Elmar Knoche und Pflegedirektorin Michaela Weigelt der Preisträgerin die Auszeichnung, lobten ihre außergewöhnlichen Leistungen und bedankten sich für ihr großes Engagement. Karolin Kazimierczak wurde nach ihrer Ausbildung übernommen und ist heute Teil des internistischen Pflegeteams. Neben „Schwester Karo“ bedankte sich die Klinikleitung auch bei den Praxisanleiterinnen Christiane Paar, Marlies Spies und Anke Fischer dafür, dass sie durch ihre professionelle Anleitung, die Vermittlung der notwendigen Fertigkeiten sowie des erforderlichen Wissens den Grundstein für die Auszeichnung gelegt haben.

Der Gesundheitskonzern Fresenius hat den Fresenius Ausbildungspreis in diesem Jahr zum elften Mal verliehen: Von über 1.700 Absolventinnen und Absolventen von Berufsausbildungen oder dualen Studiengängen hat das Unternehmen die 52 mit den besten Abschlüssen im Jahr 2023 ausgezeichnet. Alle Preisträgerinnen und Preisträger sind nach ihrem Abschluss weiter bei Fresenius beschäftigt. Sie kamen bundesweit aus 29 Ausbildungsstandorten des Konzerns.

„Fresenius legt großen Wert auf die hohe Qualität der Berufsausbildung, denn qualifizierte, gut ausgebildete Beschäftigte sind von entscheidender Bedeutung für den Erfolg des Unternehmens. Auch die Standorte selbst wurden für ihre herausragenden Leistungen im Bereich der Berufsausbildung mit einer Urkunde ausgezeichnet“, heißt es in der Pressemitteilung.

In der Vamed Klinik Bad Berleburg können sich Interessierte für folgende Ausbildungsberufe bewerben: Pflegefachkraft (m/w/d), Operationstechnische Assistenten (m/w/d), Medizinische Fachangestellte im MVZ (m/w/d), Medizinisch-technische Radiologieassistenz (m/w/d) oder ein Pflegestudium an der Hochschule für Gesundheit, Bochum. Fresenius bildet aktuell bundesweit über 6100 Auszubildende und dual Studierende aus. In sechs verschiedenen Berufsgruppen (technische, naturwissenschaftliche, kaufmännische, Logistik-, IT- sowie Pflege und Gesundheitsberufe) bietet das Unternehmen über 2000 Ausbildungsplätze für das Ausbildungsjahr 2024 an. Interessierte Schulabsolventinnen und -absolventen können aus dem breiten Angebot von über 40 Ausbildungsberufen und über 30 dualen Studiengängen die für sie passende Ausbildung auswählen.

