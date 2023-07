EhrenCard Bad Laasphe: Rabatte auch für Bäder und Büchereien

So sieht die neue „EhrenCard Bad Laasphe“ aus. Auf der Rückseite ist viel Platz für einen Stempel des teilnehmenden Vereins oder des Ortsvorstehers – nur damit wird die Karte für insgesamt ein Jahr gültig.

Bad Laasphe. Ehrenamtliche sollen per Karte auch städtische Einrichtungen vergünstigt nutzen. Wie, das erklärt „Die Partei“ in einem Vorschlag zur Umsetzung.

Am angelaufenen Projekt „EhrenCard Bad Laasphe“ sollte sich ab dem kommenden Jahr auch die Stadt Bad Laasphe beteiligen – dafür wirbt jetzt die „Fraktion“ der „Partei“ im Rat der Stadt bei den heimischen Politikern.

Vorschlag der „Fraktion“: „Die Stadt Bad Laasphe unterstützt das von Händlern und Vereinen im Juli 2023 gestartete Ehrenamtsbonus-Programm ,EhrenCard Bad Laasphe’ und beteiligt sich ab 1. Januar 2024 mit folgenden Rabattaktionen für EhrenCard-Inhaber:

• vergünstigte Konditionen bei Nutzung der städtischen Büchereien

• vergünstigte Konditionen bei Nutzung der städtischen Freibäder.“

Wertschätzung für die Menschen

Außerdem solle die Stadtverwaltung „Vorschläge für die konkrete Ausgestaltung der Beteiligung beziehungsweise entsprechende Anpassungen der berührten Satzungen [...] erarbeiten und in der übernächsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses oder des Rates vor[...]stellen“.

„Mit dem Programm bewirken die Initiatoren eine spürbare Wertschätzung für die Menschen, die sich ehrenamtlich für unsere schöne Stadt mit ihren Dörfern engagieren“, argumentieren die Fraktionsmitglieder der „Fraktion“, Markus Schmidt, Kai Winterhoff und Peter Achatzi, in ihrem Antrag zur nächsten öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Freizeit, Jugend, Soziales und Sport, die im Sitzungskalender für den 15. August vorgesehen ist.

Stadt soll Kosten beziffern

„Wo die Ehrenamtskarte NRW nie richtig Fuß fassen konnte, verspricht die Bad Laaspher Variante dank niedrigerer Zugangshürden und vieler Vor-Ort-Angebote eine weitaus größere Resonanz“, heißt es im Antrag weiter. Der Punkt „Förderung ehrenamtlichen Engagements“ aus dem Maßnahmenkatalog zum Leitbild der Stadt könne durch die vorgeschlagene Beteiligung „weiter mit Leben gefüllt werden“.

Die finanziellen Auswirkungen der städtischen Beteiligung müssten von Seiten der Verwaltung näher beziffert werden. „Schätzungsweise dürften sich pro Jahr Minder-Einnahmen im niedrigen vierstelligen Eurobereich ergeben, was bei Aufstellung zukünftiger Haushaltspläne zu berücksichtigen ist“, so die „Fraktion“.

Teilnahme über interessierte Vereine

Die „EhrenCard“ versteht sich als Alternative zur offiziellen lokalen Ehrenamtskarte für Bad Laasphe. Letztere einzuführen – das hatte die „Fraktion“ vorgeschlagen. Sie scheiterte damit aber Ende Juni an einem ablehnenden Ratsvotum. Unterdessen scheint die „EhrenCard“ auf Zuspruch zu stoßen – zumindest bei Bad Laaspher Händlern. Einige von ihnen haben im Rahmen des Projekts bereits Rabatt-Angebote gemacht. Beispielsweise Uwe Franz von „Manufakt-Bike“: Er verspricht 15 Prozent Rabatt auf alle seine Angebote.

Nutzer der „EhrenCard“ sollen Ehrenamtliche der örtlichen Vereine sein. Interessierte Vereine können sich per E-Mail an kai@residenzkino.de um eine Teilnahme am Projekt bewerben.

