Ehrungen für Lothar Menn und andere ehemalige Kreislandwirte

Siegen-Wittgenstein/Olpe Es war etwas Besonderes. Erstmals trafen sich Landwirte aller drei Kreisstellen Südwestfalens, um verdiente Kollegen auszuzeichen.

Im Rahmen einer Feierstunde wurden jetzt in Olpe Berufsurkunden zum Landwirt sowie sechs Goldene und ein diamantener Meisterbrief durch die Kreislandwirtinnen Brigitte Wullenweber (Hochsauerland), Lisa Sternberg (Olpe) und Katharina Treude (Siegen-Wittgenstein) übergeben. Es war das erste Mal, dass für alle drei Kreisstellen gemeinsam die Berufsurkunden und die Diamantenen und goldenen Meisterbriefe übergeben wurden. Alle sieben Geehrten, der Träger des diamantenen Meisterbriefs, Dieter Wagener vom Lahnhof-Netphen, und der goldenen Meisterbriefe, sind der Landwirtschaft in der Region noch eng verbunden und haben in den vergangenen Jahrzehnten an vielen Stellen auch ehrenamtlich für den Berufsstand und die Landwirtschaft gewirkt. Verbunden mit der Übergabe der Berufsurkunden und der Meisterbriefe war auch ein persönlicher Glückwunsch von Präsident Karl Werring, der an der Feier teilgenommen hat.

Goldene und diamantene Meisterbriefe

Präsident Karl Werring, Bruno Wienand (goldener Meisterbrief HSK), Reinhard Schäfer (goldener Meisterbrief HSK), Michael Vogel (goldener Meisterbrief HSK), Dieter Wagener (diamantener Meisterbrief SiWi), Heribert Köchling (goldener Meisterbrief HSK), Josef Wilmers (goldener Meisterbrief HSK), Franz-Josef-Knoche (goldener Meisterbrief HSK/ von links). Foto: Landwirtschaftskammer / Landwirtschaftskammer Braunschweig

Ein Höhepunkt des Abends war die Ehrung und Verabschiedung der ausgeschiedenen Kreislandwirte Stefan Belke, Lothar Menn und Peter Steinhoff durch Karl Werring, Präsident der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen. Lothar Menn und Stefan Belke erhielten als Anerkennung für ihre Dienste für die Landwirtschaft die Goldene – und Peter Steinhoff die silberne Kammerplakette. Ebenso wurde Wilhelm Albers als ausgeschiedenes Kreisstellenmitglied mit einer bronzenen Kammerplakette geehrt. Alle vier Geehrten hatten vor der letzten Kammerwahl 2023 ihre Ämter zur Verfügung gestellt und standen nicht mehr zur Wahl. In den Reden von Präsident Karl Werring und Vize-Präsident Oliver Beitzel wurde das überaus besondere ehrenamtliche Engagement der Geehrten betont und ein großer Dank für den Einsatz in der Landwirtschaft ausgesprochen.

Verdienste von Lothar Menn

Lothar Menn war durchgehend seit 1999 Mitglied der Kreisstelle Siegen-Wittgenstein zunächst für sechs Jahre als stellvertretender Kreislandwirt, dann ab 2005 als Kreislandwirt bis 2023. In dieser Zeit war er außerdem Mitglied verschiedener Ausschüsse und Beiräte der Landwirtschaftskammer, zuletzt als Mitglied im Hauptausschuss, dem zweithöchsten Gremium der Kammer nach der Hauptversammlung. Daneben hat er sich auch in der Kommunalpolitik in seiner Heimatstadt Erndtebrück engagiert. Präsident Werring lobte besonders sein persönliches Vertrauensverhältnis zu Lothar Menn und die stete Verlässlichkeit.

Leistung von Stefan Belke

Stefan Belke wurde im Jahr 2011 in die Kreisstelle Hochsauerland gewählt, um dann mitten in der Wahlperiode 2013 die Aufgabe des Kreislandwirts bis 2023 zu übernehmen. Diese Aufgabe hat er mit den Worten von Werring mit Leidenschaft und steter Suche nach gemeinsamen Lösungen ausgefüllt. Daneben engagiert sich Stefan Belke intensiv im Genossenschaftswesen in herausragenden Positionen auf Vorstandsebene.

Peter Steinhoff kümmerte sich um Neulinge

Die berufliche Bildung des landwirtschaftlichen Nachwuchses war Peter Steinhoff ein besonderes Anliegen. Neben seiner Aufgabe als Kreislandwirt in Olpe von Anfang 2016 bis 2023 hat er über Jahre den Beirat für Berufsbildung und Fachschulen als Vorsitzender maßgeblich geprägt. In dieser Zeit hat er wegweisende Initiativen zur Modernisierung der außerschulischen beruflichen Bildung angestoßen.

Wilhelm Albers lag Forstwirtschaft am Herzen

Wilhelm Albers wurde mit der bronzenen Kammer-Medaille für seine langjährige Mitarbeit in der Kreisstelle Hochsauerland, zuletzt als stellvertretender Kreislandwirt, geehrt. Albers hat sich besonders um die Vertretung forstlicher Belange innerhalb der Kammer verdient gemacht.

Mehr zum Thema

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein