Spende Ein besonderes Präsent aus Arfeld an die Flutopfer in Dernau

Arfeld/Dernau. Kurt Achenbach feiert seinen 90. Geburtstag – und anstelle von Geschenken sammeln seine Gäste Geldspenden für Dernau. 3500 Euro kommen zusammen.

Der 90. Geburtstag von Kurt Achenbach. Dinner for one? Eher nicht, denn allein fünf Kinder, elf Enkel und sieben Urenkel – und insgesamt 90 Gäste aus dem „engsten Familienkreis“ – wollen mit dem rüstigen Senior aus Arfeld feiern. „Was sollen wir denn schenken?“, haben die Kinder im Vorfeld gefragt. Nun ja, im Alter hat man doch alles, was man braucht. Außerdem werden wohl der dritte Wurstkorb und die fünfte Flasche Hochprozentiger eher nicht benötigt. Was also machen? Die Kinder denken an die Flutkatastrophe im Juli, erstellen eine bunte Box mit einem großen Einwurf. Sie bitten in der Einladung zum Jubelfest die Gäste, auf Geschenke zu verzichten – und stattdessen eine Spende für die Flutopfer einzuwerfen.

Die Spende

„Zukunft Dernau e.V.“ gegründet Positiv: Ein neuer Förderverein mit einer neuen Homepage unter www.zukunft-dernau.de ist gegründet worden. Hier findet man alle Informationen über Dernau und den Wie-Der-Neu-Aufbau bis hin zum Spendenkonto sowie der Handwerker- und Heizpatenhilfe. Ganz aktuell: Infos zum Leuchtturmprojekt „Nahwärmeversorgung“ vor Ort.

Und dann liest das Arfelder Geburtstagskind Kurt Achenbach, Seniorchef der Spedition Achenbach, in seiner Heimatzeitung, der WP, die Artikel über die Wittgensteiner Hilfe an der Ahr. Nun hat er einen Ansprechpartner: Rolf Benfer, der hier erneut einen rührenden Moment beschreibt. „Ich kümmere mich um einen Termin zur Scheckübergabe in Dernau. Denn Kurt möchte, ebenso wie ich, dass die Spende auch an die richtige Stelle kommt. Aber er möchte nicht im Mittelpunkt stehen. Ja, sehr bescheiden ist er. Ich telefoniere mich durch verschiedene „Kanäle“ über die Verbandsgemeinde Altenahr, den „Infopoint“ bis zu meiner Ansprechpartnerin. Die ist erstaunt.

Lesen Sie auch: „Es stockt der Atem“: Wittgensteiner helfen weiter im Ahrtal

Die Übergabe

Können wir kommen? Der Termin steht. Mein Auto ist blank gewienert. Kurt Achenbach ist motiviert. Ein cooler 90-Jähriger. Die Dunge und der Kaffee für unterwegs fast eingepackt. Fahrer und Beifahrerin motiviert. Doch dann überlegen wir – Kurt und seine Frau Ilse, ihre Kinder und auch ich – ob es richtig ist, in diesen immer gefährlicher werdenden Corona-Zeiten an die Ahr zu fahren. Gemeinsam wird die Entscheidung gefällt: Die Spende geht zwar nach Dernau, aber wir bleiben zu Hause. Und dann lässt Kurt Achenbach die Katze aus dem Sack, oder besser gesagt: Er verkündet die Höhe der Spende: 3500 Euro sind zusammengekommen. Dafür sagt die Familie Achenbach allen Geburtstagsgästen und Spendern einen herzlichen Dank.

Die Reaktion

Ein zerstörter Gasthof am Ufer der Ahr in Dernau drei Monate nach der Flutkatastrophe vom Juli. Zahlreiche Häuser waren dabei so stark zerstört worden, dass sie abgerissen werden mussten. Andere werden nun wieder aufgebaut. Foto: Boris Roessler

Ich darf die Höhe der Spende telefonisch Ingrid Naekel-Surges in Dernau mitteilen. Sie engagiert sich im Krisenstab in Dernau, im Ortsgemeinderat, ist Vorsitzende des Verkehrsvereins Dernau und CDU-Fraktionsvorsitzende im Kreistag. Sie ist überwältigt von der Spendenbereitschaft der Geburtstagsgäste und der Familie Achenbach: „Danke im Namen der Dorfgemeinschaft. Das Geld hilft zu 100 Prozent den Flutopfern.“ Sie hätte gerne mit uns einen Kaffee in Dernau getrunken. Aber was nicht ist, kann trotzdem noch werden.

Lesen Sie auch: Wittgensteiner helfen im Ahrtal: „War hier Krieg oder was?“

Die nötigen Fachleute

Doch: Wie können wir weiterhin helfen? Derzeit werden keine „Hilfskräfte“ mehr benötigt, sondern Fachleute. Im Aufbau ist eine „Handwerker-Koordination“, über die Johanniter-Fluthilfe Rheinland-Pfalz. Hier können sich Handwerker zur Mithilfe anmelden – und sie sollen auch bezahlt werden. So kommen für eine Woche im Januar eine Busladung Handwerker aus Wismar nach Dernau. „Wo sollen sie übernachten?“, frage ich. Denn von 650 Haushalten können derzeit immer noch 570 ihre Wohnungen nicht benutzen.

Die Containerdörfer

Es wird ein Containerdorf für Handwerker aufgebaut. Ein ebensolches Dorf wird ein schwedisches Möbelhaus für Senioren ab 75 Jahren aufstellen. „Sie leiden am stärksten unter den Folgen der Flut und haben Heimweh nach ihrem Dernau“, erläutert Ingrid Naekel-Surges. Sie ist eine echte „Netzwerkerin“. Solche Menschen braucht es jetzt im Ahrtal. Gibt’s auch Chancen für Neues? Ein Nahwärmenetz soll aufgebaut werden und für die Kleinsten in Dernau, die Kindergartenkinder, deren Kindergarten ebenfalls der Flut zum Opfer fiel, ebenfalls ein Containerdorf, damit die Kinder im Ort bleiben können.

Lesen Sie auch: Eindrücke aus dem Flut-Gebiet: So hilft ein Bauunternehmer

Die bremsende Bahn

Was läuft nicht rund? Den Wünschen der Bevölkerung und auch der Politik, die Bahntrasse durch das Ahrtal zu ändern und damit Platz zu schaffen für Radwege, stehen die Interessen der Deutschen Bahn entgegen, die nur „notwendigen Wiederaufbau“ zahlen will. Unglaublich! Und: Leider müssen die Grundschulkinder derzeit an drei verschiedenen Schulstandorten unterrichtet werden ist sind täglich stundenlang dafür unterwegs.

Die von den Kindern des Geburtstagskindes kreativ gestaltete Spendenbox mit dem extra großen Einwurf sorgte für eine hohe Spende zugunsten der Dernauer Dorfgemeinschaft. Foto: Rolf Benfer

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein