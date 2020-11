Ein Hirsch aus Südafrika sucht seine Wittgensteiner Herkunft

Anfrage aus Südafrika via Girkhäuser Drehkoite ans Stadtarchiv Bad Berleburg – und jetzt auch an unsere Leserinnen und Leser: Wer kennt diesen geschnitzten Hirschen – und vielleicht seinen Erschaffer?

Bad Berleburg. „Geboren“ ist das holzgeschnitzte Tier ganz offensichtlich 1948 in Bad Berleburg. Wer in Wittgenstein kann sich noch an seine „Jugend“ erinnern?

Heute suchen wir in unserer Rubrik quasi „Persönliches“ zu einem „Heimat-Hirschen“ aus Bad Berleburg, der wohl vor Jahrzehnten seinen Weg von Wittgenstein in die südafrikanische Kleinstadt Aurora gefunden hat. Von dort meldet sich per E-Mail Colin Kalis, der immerhin das mutmaßliche „Geburtsdatum“ der hölzernen Skulptur angeben kann: 1948.

„Mein verstorbener Vater (damals Kapitän) William Frederick Kalis, ein Südafrikaner, diente während des Krieges von 1939 bis 1945 bei den Alliierten und war nach dem Krieg einige Zeit in Berleburg stationiert“, schreibt er.

Vater Kalis jagt Zwölfender erfolgreich – und bekommt den Hirschen zum Dank

Markant: Die Skulptur mit dem hölzernen Hirschen trägt im Sockel die Gravur "Berleburg Feb 48" – offenbar das „Geburtsjahr“ des Tiers. Foto: Privat

Die Berleburger seien damals von einem sehr großen Hirschen betroffen gewesen, der die Ernte ruinierte – angeblich ein Zwölfender. Und da das deutsche Volk entwaffnet worden sei, hätten die Leute seinen Vater gebeten, so Kalis, diesen Hirschen zu jagen. Zum Dank habe man ihm dann damals die Schnitzerei eben dieses Hirschen überreicht.

Hier hätte die Geschichte enden können, so Kalis weiter. Doch dann sei seine Mutter nach dem Tod seines Vaters im Jahr 1990 „von einem Herrn aus Berleburg kontaktiert“ worden, „der in Südafrika Urlaub machte“. Er habe die Geschichte gekannt, die inzwischen verstorbene Mutter jedoch „nie wieder kontaktiert“. Aber ganz offensichtlich habe besagte Geschichte den Vater zu einer Art Lokalmatador gemacht.

E-Mail landet zunächst bei der Girkhäuser Drehkoite

„Ich nehme an, es ist nur ein sehr kleines Stück Geschichte in einer Zeit großer Not“, schließt Kalis seine E-Mail. „Aber die Tatsache, dass sich jemand nach etwa 50 Jahren noch daran erinnert hat, lässt vermuten, dass es von Interesse sein könnte.“

Angekommen war die E-Mail von Colin Kalis zunächst bei der Drehkoite, dem Handwerks- und Heimatmuseum in Girkhausen. Und Erhard Lauber vom Verkehrs- und Heimatverein des Dorfes hat sie an Rikarde Ried­esel vom Bad Berleburger Stadtarchiv weitergeleitet. „Es ist auf jeden Fall ein interessante Geschichte“, schreibt er. Seine Hoffnung: „Irgendein älterer Berleburger wird sich vielleicht noch daran erinnern können.“ Und Rikarde Ried­esel würde sich „freuen, wenn die Geschichte hinter der Hirschskulptur lebendig würde“.

Wer erinnert sich also noch unter unseren Leserinnen und Lesern? Schreiben Sie unserer Redaktion per E-Mail an berleburg@westfalenpost.de