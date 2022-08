Ein Sommerabend: Alle Details zur Veranstaltungsreihe

Bad Berleburg. Vier Abende, vier Locations, mehrere Künstler: Die Veranstaltungsreihe in und um Bad Berleburg startet wieder. Eine Übersicht.

Es ist wieder an der Zeit, die Picknickdecke, Campingstühle und leckere Snacks einzupacken, um gemeinsam einen Mix aus Poetry Slam, Musik und Comedy unter freiem Himmel zu genießen. Die Veranstaltungsreihe „Ein Sommerabend“ von Tobias Beitzel in Kooperation mit dem Jugendförderverein Bad Berleburg und der Stadtjugendpflege geht in diesem Jahr in die dritte Runde. Dabei warten wieder viele bekannte Künstler auf die Gäste.

Los geht es bereits am Donnerstag, 11. August, im Bad Berleburger Stadtpark. Ab 20 Uhr – direkt im Anschluss an das Rudelturnen – werden dann Singer-/Songwriter und Rapper Simon Slomma und Poetry Slammer Oscar Malinowski in der Odebornstadt zu Gast sein. Simon Slomma ist als Künstler „sehr vielseitig und hat sich neben der Musik auch schon in den Genres Comedy, Poetry Slam und Theater versucht“, heißt es in einer Pressemitteilung zu den einzelnen Künstlern. „Er vereint dabei Witz mit Kritik, Poesie mit Albernheit und tolle Musik mit begeisternden Texten.“Oscar Malinowski war mit seinen Texten schon auf Bühnen in der gesamten Republik unterwegs und „hat sich auch als Veranstalter einen Namen gemacht“.

Wie auch in den vergangenen zwei Jahren, gilt auch bei der diesjährigen Veranstaltungsreihe: Der Eintritt zu den Sommerabenden ist frei. „Es wird aber wieder eine Hutsammlung geben, um die Künstler zum Teil refinanzieren zu können“, so Sandra Janson, Geschäftsführerin des Jugendfördervereins. Eine Anmeldung ist in diesem Jahr jedoch nicht notwendig. „Wer Lust hat, kann einfach kommen“, so Janson und fügt hinzu: „Auch in diesem Jahr ist es wieder als Picknick angelegt, dennoch aber werden wir in Bad Berleburg vom Jugendförderverein Getränke anbieten.“

Die Planungen

Schon im Frühjahr sei Poetry Slammer und Moderator der Veranstaltungsreihe, Tobias Beitzel, auf den Jugendförderverein zugegangen und habe gefragt, ob man auch in diesem Jahr wieder gemeinsam die beliebte Veranstaltungsreihe durchführen möchte. „Die Sommerabende wurden in den vergangenen Jahren so gut angenommen, da war sofort klar, dass wir auch in diesem Jahr wieder dabei sind“, freut sich Janson. Und auch war klar: An den Donnerstagen wollen die Veranstalter festhalten. „Das ist auch der Grund, warum die Sommerabende direkt an die Ferien anknüpfen. In den Ferien ist BLB Live und im Herbst ist es eventuell bereits zu kalt.“

Auch beibehalten wurde das Prinzip der „Dörfertour“ – so finden die Sommerabende jeweils an unterschiedlichen Orten statt. „Uns war es wichtig, auch in diesem Jahr wieder neue Locations zu suchen. Im Rahmen der Veranstaltungsstättenschau haben wir viele schöne Orte für Veranstaltungen gesehen“, sagt Sandra Janson. „Ich glaube, dass wir auch in diesem Jahr wieder schöne Sommerabende an tollen Orten haben werden.“

Da ist sich auch Tobias Beitzel sicher, der sich nicht nur um die Moderation kümmern wird, sondern auch die Künstler für die Veranstaltungen organisierte. „Ich kenne sie alle auf der Bühne. Das werden super Abende“, sagt er. Auch er wird einiges von sich präsentieren – jedoch nicht aus seinem aktuellen Programm. „Das kennen die meisten hier schon. Es wird was komplett Neues geben“, sagt er.

Die weiteren Veranstaltungen

Der zweite Sommerabend findet am 18. August auf dem Schützenplatz Müsse statt – mit dabei sind dann Poetry Slammer Jan Schmidt und Musikcomedian Coremy.

Auf der Steinert in Diedenshausen heißt es am 25. August: Ein Sommerabend mit Sebo Sam und Benjamin Poliak.

Das Ende der Veranstaltungsreihe findet am 1. September in der Krimmelsdell in Berghausen statt – und zwar mit Florian Wintels und Laura Ermer. Dass Berghausen in diesem Jahr wieder dabei ist bei den Veranstaltungsorten, freut auch Tobias Beitzel. „Ich wohne zwar in Arfeld, aber meine Familie kommt aus Berghausen, daher habe ich eine ganz besondere Bindung zu dem Ort. Zudem ist die Krimmelsdell einer der schönsten Veranstaltungsorte in Wittgenstein.“

Bleibt nur noch zu hoffen, dass das Wetter an allen vier Abenden mitspielt und viele Besucher gemeinsam den Sonnenuntergang bei Poetry Slam, Musik und Comedy genießen.

