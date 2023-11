Eine absolute Neuheit für den Weihnachtsmarkt Banfe

Banfe Für den Banfer Weihnachtsmarkt haben sich die Organisatoren etwas ganz Besonderes einfallen lassen: „Es wird richtig kuschelig.“

Am 16. Dezember findet in Banfe wieder ein Weihnachtsmarkt statt, diesmal mit einem absoluten Novum. Auf dem Gelände der Grundschule wurde er schon durchgeführt, zuletzt in 2018 am sogenannten Alten Markt mitten im Dorf. Jetzt haben sich die Organisatoren etwas Besonderes ausgedacht. Der Weihnachtsmarkt in Banfe findet nämlich von 16 bis 24 Uhr mitten in der Festhalle am Alertsberg statt. Der Vorteil: Ab 20 Uhr sorgen Kalli und Denise für Live-Musik.

Die Organisatoren Carsten Diehl und Ortsvorsteher Michael Ermert haben sich eine Menge einfallen lassen. Elf Holzbuden haben sie vom Förderverein Schloss Wittgenstein erhalten. Die Hüttchen waren vor zwei Jahren über einen Leader-Antrag gefördert worden und konnten bislang noch nicht genutzt werden. Jetzt stellt sie Gordon Kämmerling den Banfern leihweise zur Verfügung. „Wir wollten gerne mal was Neues ausprobieren“, sagt Michael Ermert. „Wir haben so eine schöne Festhalle. Da haben wir uns gefragt, ob wir darin nicht einen schönen Weihnachtsmarkt aufgebaut bekommen.“

Die Festhalle in Banfe Foto: Privat / WP

Aus dem Weihnachtsmarkt unter dem Dach der Festhalle soll dann am Abend ein Weihnachtstanz werden. Ab 20 Uhr gehen Helfer mit dem Beutel herum und sammeln von den Gästen einen kleinen Obolus für die Musik ein. Die Vereine haben einige Überraschungen im Angebot: So bietet Andreas Schäfer leckere Spezialitäten aus der Imkerei an, die Backhausgemeinschaft verkauft frische, belegte Brote. Reibekuchen mit Apfelmus gibt es bei den Wanderfreunden, die Feuerzangenbowle bei der Feuerwehr oder Gyros und Pommes bei der Straßengemeinschaft „Musecke“. Kaffee und Kuchen, Crèpes oder Waffeln dürfen ebenso wenig fehlen wie Kinderpunsch und Glühwein. Von 16 bis 20 Uhr steht die Tanzfläche für Vorführungen zur Verfügung.

Die Tanzgruppen des VfB Banfe zeigen ihr Können. Außerdem wollen die Veranstalter mit einer weiteren musikalischen Überraschung aufwarten. Der Nikolaus kommt und bringt den Kindern Geschenke. Apropos Kinder: Die bekommen in der Festhalle eine Spielecke. Die Zumba-Tänzerinnen haben sich bereiterklärt, die Halle weihnachtlich zu schmücken, in der Mitte der Halle soll der Weihnachtsbaum stehen. Drumherum gesellen sich dann die Tischgarnituren zum Essen. Die Holzbuden der Vereine werden ringsherum die Theke entlang und gegenüber an der Fensterfront aufgestellt.

Wenn die Beleuchtung aus ist in der Halle und die Weihnachtsbeleuchtung an, wird das ein absoluter Knaller Ortsvorsteher Michael Ermert

Mit von der Partie sind in diesem Jahr der VfB Banfe, die Wander- und Heimatfreunde, die Feuerwehr, die Schulpflegschaft mit Kindergarten, die Musecke, der Heinz-Becker-Fanclub mit einer Bud-Spencer-Pfanne aus leckeren Bohnen, die TKM „Zur Post“, der Backhausverein, die Kirchengemeinde, Imker Andi Schäfer sowie Schüler des Abitur-Jahrgangs 2025, die sich ein paar Cent für ihre Abschlussfeier verdienen wollen. „Wir sind wetterunabhängig und können die Vorführungen der Kinder und Jugendlichen sowie die Musik einbinden“, schätzt Michael Ermert die Vorteile des Weihnachtsmarkts unter geschlossenem Himmel. „Es wird richtig kuschelig.“ Außerdem sind die Toiletten gleich in der Nähe nutzbar.

Im Vorfeld haben Sponsoren den Weihnachtsmarkt unterstützt: Volksbank und Sparkasse Wittgenstein, Autohaus Stenger, Volker Ulbrich Bauunternehmung, Heizungsbau Schröder, E-Technik Dörr, Ing.-Büro Viehl, Getränke Meinecke, Gessner Fliesen, Raiffeisen Bad Laasphe, Diehl Reisen, Berge Bau, Aurand Kommunikation sowie die FDP Bad Laasphe. „Wenn die Beleuchtung aus ist in der Halle und die Weihnachtsbeleuchtung an, wird das ein absoluter Knaller“, ist sich Ortsvorsteher Michael Ermert sicher.

