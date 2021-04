Wittgenstein. „Wir wünschen uns einen Sommer mit guten Nachrichten“. Das war das Lösungswort des diesjährigen Frühlingsrätsels der Heimatzeitung, das viele Leserinnen und Leser in den vergangenen zwei Osterferienwochen beschäftigt hat. Und auch wenn wir vom Sommer nicht nur wettertechnisch noch weit entfernt sind: Für Teilnehmer startet der heutige Tag gleich mit einer guten Nachricht, die in etwa so klingt: „Sie haben gewonnen!“







241 richtige Einsendungen

haben wir gezählt. Nur in wenigen weiteren Fällen kam dann doch leider eine etwas andere Lösung heraus., als die von uns gesuchte. Aber ganz so einfach wollten wir es dann ja auch nicht machen. In diesem Jahr mussten Sie aus Bilder und dazugehörigen Rätselfragen auf die passenden Worte oder Silben schließen, die dann nach einander zur richtigen Lösung führten. Mit ein paar typischen österlichen Begriffen wie dem Hasen haben wir auch ein paar falsche Fährten gelegt. Anders als in den vergangenen Jahren verzichten die Westfalenpost und ihr Sponsoringpartner Sparkasse Wittgenstein wegen der Corona-Pandemie auf die sonst obligatorische Finalziehung, zu der wir die zehn Gewinner sonst eingeladen haben. Deshalb wurden die zehn Gewinner aus den versammelten Einsendungen gezogen. Diesmal geht es um fünf mal 50 Euro, die die Sparkasse zur Verfügung gestellt hat und fünf Genusspakete der Westfalenpost.

Die Gewinner

Über 50 Euro-Gewinne können sich freuen: Jonas Schröder aus Berghausen, Luise Schwabe aus Erndtebrück, Nicole Weller aus Bad Berleburg, Dieter Christmann aus Banfe und Rolf Liebig aus Bad Laasphe. Die Beträge werden wir auf die Konten überweisen.

Ein Genusspaket der Westfalenpost geht per Post an Brunhilde Treude aus Birkefehl, Irmhild Krämer aus Wemlighausen, Gerlinde Bergmann aus Schüllar, Ingrid Lauber aus Girkhausen und Nico Rupprecht aus Richstein. Für diese zehn Gewinner beginnt der Sommer mit der guten Nachricht.