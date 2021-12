EJOT Berleburg vergibt Dieter-Ulbrich-Preis an Marius Latt

Der 19-jährige Maschinen- und Anlagenführer ist als Bundessieger auch bester EJOT-Azubi im Jahr 2021. Und seine Chefs nennen gute Gründe dafür.

Bad Berleburg. Nach seiner Auszeichnung als Bundessieger wurde Marius Latt jetzt auch als bester Auszubildender der EJOT-Gruppe im Jahr 2021 mit dem Dieter-Ulbrich-Preis geehrt. Der 19-Jährige hatte seine Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer mit der Note „Sehr gut“ und 98 von 100 Punkten abgeschlossen. Diese Leistung ist umso höher zu bewerten, hieß es jetzt in Bad Berleburg, weil Marius Latt die Ausbildung in der Hälfte der Zeit absolviert hat – also in einem statt in zwei Jahren.

Glückwünsche zu dieser herausragenden Leistung kamen von den Gesellschaftern der EJOT-Gruppe, Kathrin und Christian Kocherscheidt, Personalgeschäftsführerin Angelika Wetzstein sowie dem Vorsitzenden des Beirats der EJOT-Gruppe, Dr. Hans-Toni Junius. Dotiert ist der Dieter-Ulbrich-Preis mit 500 Euro.

Kocherscheidt: „Hohe Leistungsbereitschaft“

Christian Kocherscheidt freute sich darüber, dass mit Marius Latt innerhalb von wenigen Jahren bereits der dritte EJOT-Auszubildende den Bundessieg erreicht hat. „Das ist zunächst einmal auf ihre hohe Leistungsbereitschaft zurückzuführen, sicher aber auch auf die gute Ausbildungsförderung bei EJOT“, so Kocherscheidt. Die Ausbildung junger Menschen sei von je her ein zentrales Anliegen in der Unternehmensphilosophie bei EJOT. „Menschen wie sie prägen das Bild der Dualen Ausbildung und zeigen, was mit Fleiß und Leidenschaft möglich ist,“ betonte Personalgeschäftsführerin Angelika Wetzstein.

Marius Latt hat unterdessen seine zweite Ausbildung zum Fachinformatiker Systemintegration begonnen. Auch diese Ausbildung sieht eine Verkürzung von drei auf zwei Jahre vor. Nach der Kombi-Ausbildung wird Marius Latt bei EJOT als Produktionsinformatiker arbeiten. Das Ausbildungskonzept für den Beruf des Produktionsinformatikers wurde von EJOT entwickelt.

Besonderer Einsatz für die Ausbildung junger Menschen

Der Dieter-Ulbrich-Preis wird in jedem Jahr für die beste Leistung innerhalb der Dualen Ausbildung der EJOT Gruppe vergeben. Als langjähriger Konzernbetriebsratsvorsitzender hat sich der im März 2016 verstorbene Dieter Ulbrich besonders für die Ausbildung junger Menschen eingesetzt. EJOT würdigt dieses Engagement posthum. Und es ist an die Auszubildenden ein klares Signal: Leistung lohnt sich und Leistung wird belohnt.

