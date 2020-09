EJOT erhält Siegel: Geprüfte Familienfreundlichkeit

Das Familienunternehmen hat damit nach der Erstzertifizierung im Jahr 2011 die Rezertifizierung bereits zum dritten Mal erfolgreich durchlaufen.

Bad Berleburg. Die EJOT Holding GmbH und Co. KG ist für ihre strategisch angelegte familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik mit dem Zertifikat zum „audit berufundfamilie“ ausgezeichnet worden.

Das Wittgensteiner Familienunternehmen hat damit nach der Erstzertifizierung im Jahr 2011 die Rezertifizierung bereits zum dritten Mal erfolgreich durchlaufen. „Für EJOT hat die Rezertifizierung einen hohen Stellenwert, weil wir mit den Maßnahmen, die wir umgesetzt haben, einen hohen Qualitätsstandard erreicht haben“, betont EJOT-Geschäftsführerin Angelika Wetzstein.

Strategische Personalplanung

Diese strategisch angelegte Personalpolitik sei gerade in den zurückliegenden Monaten der Corona-Krise ein Bestandteil des Risikomanagements gewesen. Ferienfreizeiten für Mitarbeiterkinder, flexible Arbeitszeit- und Urlaubszeitregelungen in Produktion und Verwaltung, Gesundheitsförderung oder betriebliche Altersvorsorge sind Programme die seit Jahren fester Bestandteil einer mitarbeiterorientierten Personalpolitik seien, so Wetzstein weiter. Hinzu kommen zahlreiche, individuelle Beispiele aus dem Arbeitsalltag, die tagtäglich in den Abteilungen und Teams flexibel umgesetzt werden: Schichten tauschen und beruflich kürzertreten, um vorübergehend einen Angehörigen zu pflegen, mobiles Arbeiten von zu Hause aus bei Krankheit eines Kindes, die Elternzeit oder Weiterbildungsangebote der EJOT-Academy und vieles mehr.

Flexibilität, Rücksichtnahme und Eigenverantwortung

Schwerpunkte der neuen Zielvereinbarung, deren Umsetzung einmal jährlich extern überprüft wird, sind unter anderem die Förderung digitaler Personalentwicklung, um die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter sowie auch die Karrierewege der Fach- und Führungskräfte flexibler zu gestalten. Mobiles Arbeiten im Homeoffice gehört ebenso dazu wie im Schichtdienst die Organisation nach besonderen persönlichen oder familiären Anforderungen sowie bei akut zu lösenden Notfällen. Eine besondere Rolle kommt den Führungskräften zu, die als „Dienstleister und Coach“ die Mitarbeiter dabei unterstützen, vorhandene Potenziale gezielt zu nutzen, beste Leistungen zu erreichen sowie bei Themen der Vereinbarung von Beruf und Familie beziehungsweise Privatleben beratend zur Seite stehen.

Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey, Schirmherrin des „audit berufundfamilie“ betonte, dass sich gerade in der Corona-Pandemie gezeigt habe, wie wichtig die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sei: „Wenn Kita und Schule fehlen, dann kommt es auf die Flexibilität der Arbeitgeber an. Hier habe sich wieder einmal gezeigt: „Eine starke Wirtschaft braucht starke Familien und umgekehrt.“