Ejot lässt Schüler hinter die Kulissen blicken

Bad Berleburg Backstage bei dem Bad Berleburger Marktführer: Wie beim Speeddating erfuhren jetzt Schüler und Eltern, was die Ausbildung bei Ejot ausmacht.

300 Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Lehrkräfte nutzen am Wochenende die Möglichkeit, um bei „Ejot Backstage“ hinter die Kulissen zu schauen. Am Produktionsstandort Herrenwiese in Bad Berleburg stellte das Familienunternehmen seine Ausbildungsberufe und Dualen Studiengänge vor. Für jeden Beruf und für jeden Dualen Studiengang wurde eine Area eingerichtet, wo Einblicke in Theorie und Praxis gegeben wurden. Auszubildende, Ausbilderinnen und Ausbilder sowie Dual Studierende informierten aus erster Hand und beantworteten alle Fragen.

Für jeden Beruf und für jeden Dualen Studiengang wurde eine Area eingerichtet. Foto: EJOT / WP

Ausgebucht war das „Speed Dating“, wo bereits weiterführende Gespräche in Richtung Ausbildungs- oder Studienplatz geführt wurden. „Das hat mich sehr gefreut“, betonte Patrick Müller, Leiter Ausbildung und Studium, bei Ejot. Schülerinnen und Schüler unterschiedlichen Alters nutzten dieses besondere Angebot. Und wer erst einmal ausprobieren wollte, vereinbarte unkompliziert ein Praktikum in einem der zwölf Ausbildungsberufe oder fünf Dualen Studiengänge. „Auch dafür konnten unsere wir hausinterne Messe für Ausbildung und Studium nutzen“, so Müller weiter. Kurze Rundgänge durch die Produktion zeigten die Vielfalt der Verbindungselemente, die Ejot am Standort in Bad Berleburg herstellt.

Weiterführende Gespräche konnten in der Ejot-Lounge bei Cocktails und leckeren Essen geführt werden. Dazu wurde das Drahtlager mit Sitzgruppen und einer Bar umfunktioniert.

Kurze Rundgänge durch die Produktion zeigten die Vielfalt der Verbindungselemente. Foto: EJOT / WP

Verdienstmöglichkeiten, die Zahl der Urlaubstage oder die Wochenarbeitszeit interessierte die jungen Menschen ebenfalls. Hier gibt es für Auszubildende sowie auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Vorgaben, die sich aus den Vereinbarungen des Tarifvertrags der Metall- und Elektroindustrie ergeben: Von der 35-Stunden-Woche bis hin zu 30 Tagen Urlaub und einer monatlichen Vergütung, die im ersten Ausbildungsjahr bei 1031 Euro beginnt.

