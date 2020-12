EJOT-Standort in Thüringen: Ab 2021 gilt 35-Stunden-Woche

Tambach-Dietharz/Bad Berleburg EJOT ist das erste Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie in Ostdeutschland, das diesen Schritt geht.

Für die 560 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am EJOT-Standort in Tambach-Dietharz in Thüringen beginnt mit dem Jahr 2021 ein neues Zeitalter: Ab 1. Januar gilt die 35-Stunden-Woche. Arbeitszeit und Vergütung werden an den in Nordrhein-Westfalen geltenden Tarifvertrag angepasst, heißt es auf Facebook.

EJOT sei damit das erste Unternehmen in der Metall- und Elektroindustrie in Ostdeutschland, das diesen Schritt vollzieht. "Wir freuen uns, dass wir trotz der Corona-Krise die Angleichung von Löhnen und Arbeitszeit vollziehen können", verkündet das Unternehmen.