Elim und Diakonie: Bilanz nach einem Jahr Zusammenarbeit

Seit gut einem Jahr gehört das Seniorenstift Elim in Bad Laasphe-Oberndorf zum Verbund der Senioreneinrichtungen der Diakonie in Südwestfalen.

Oberndorf Seniorenstift wechselte vor einem Jahr zur Diakonie in Südwestfalen – Einrichtungsleiter zieht Fazit

Ob Qualifikation der Pflegekräfte oder bauliche Standards – die Vorgaben für stationäre Seniorenheime sind in den vergangenen Jahrzehnten immer weiter gestiegen. Für viele Einrichtungen sind diese Anforderungen allein kaum noch zu leisten, sondern allenfalls in einem starken Verbund. Ein Beispiel hierfür ist das Seniorenstift Elim im Bad Laaspher Ortsteil Oberndorf. Seit gut einem Jahr gehört das traditionsreiche Haus nun zur Diakonischen Altenhilfe Siegerland und somit zur Diakonie in Südwestfalen, einem der größten Sozial- und Gesundheitsdienstleister in der Region. Jetzt ziehen Diakonie und Einrichtungsleitung in einer Pressemitteilung eine erste Bilanz.

Aus Sicht von Benjamin Krusemark, der das Seniorenheim seit 2020 leitet, war es „definitiv die richtige Entscheidung“, die Eigenständigkeit der Einrichtung aufzugeben und sich der großen Diakonie-Familie anzuschließen. Denn auch für das Haus Elim mit seinen rund 70 Betten und drei barrierefreien Wohnungen wurden die Herausforderungen mit der Zeit keineswegs kleiner – im Gegenteil. Ob Pflegesatzverhandlungen oder Qualitätsmanagement, ob Finanzen oder Personalwesen: Nicht zuletzt um die umfangreichen Verwaltungsaufgaben bewältigen zu können, war das Seniorenstift daher bereits vor dem Wechsel in die Diakonie in Südwestfalen eine Kooperation mit der jetzigen Eigentümerin eingegangen. Nun, im großen Verbund, haben sich vielfältige Synergien ergeben, die es, so Krusemark, deutlich einfacher machen, den Bestand jeder zugehörigen Einrichtung dauerhaft zu sichern. Dies sei umso wichtiger in Zeiten, in denen hohe Energiepreise und allem voran der Fachkräftemangel vielerorts kleinere Heimbetreiber ins Straucheln bringen.

Stichwort Fachkräftemangel

Seit Juli dieses Jahres gelten für die stationäre Altenpflege geänderte Vorgaben zur Personalbemessung. Ziel ist es, laut Bundesgesundheitsministerium, die Qualität der Pflege wie auch die Arbeitsbedingungen in den stationären Einrichtungen zu verbessern und auf diese Weise wieder mehr Fach- und Hilfskräfte zu gewinnen. Mit dem neuen Verfahren stellen die Häuser anhand bundesweit einheitlicher Anhaltswerte fest, wie viel Personal sie mit welcher Qualifikation einstellen müssen. Diese Vorgabe orientiert sich am tatsächlichen Bedarf und berücksichtigt neben der Anzahl der Heimbewohner auch deren Pflegegrad. Darüber hinaus können die Einrichtungen noch weiteres Pflegepersonal anstellen, müssen aber nicht.

Mehr zum Thema

Die Krux: Als Folge der gesetzlichen Änderungen bei der Personalbemessung haben sich die ohnehin schon recht hohen Eigenanteile für einen Heimplatz noch einmal drastisch erhöht – auch im Seniorenstift Elim. „Grund dafür ist, dass die Personalkosten geförderter Fachkraft- und Hilfskraftstellen, die in der Vergangenheit durch die Krankenkassen und Pflegekassen getragen wurden, nunmehr auf die Pflegebedürftigen umgelegt werden“, erläutert Benjamin Krusemark, der die Bewohner in einem Rundschreiben über die Hintergründe informiert hat. Mehr Qualität hat also ihren Preis – und den haben im Wesentlichen die Pflegebedürftigen selbst zu zahlen. Immerhin: Zur deren finanzieller Entlastung sieht das Pflegeunterstützungs- und entlastungsgesetz (PUEG) ab dem 1. Januar 2024 höhere Vergütungszuschläge aus der Pflegeversicherung vor, gestaffelt nach der Verweildauer im Heim.

Benjamin Krusemark, dessen Karriere selbst einmal als Altenpfleger begann, hofft nun, dass durch das neue Verfahren zur Personalbemessung der vom Gesetzgeber erhoffte positive Effekt eintritt – und sich bald wieder mehr Menschen für die Arbeit in der Pflege begeistern lassen. Der Beruf habe über eine gute tarifliche Bezahlung hinaus so viel mehr zu bieten, vor allem viele dankbare Erfahrungen im täglichen Umgang mit den älteren Menschen, betont der Einrichtungsleiter, der sich über Bewerbungen zur weiteren Verstärkung seines Teams im Seniorenstift Elim sehr freuen würde.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein