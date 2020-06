Elsoff: Pfarrer Joachim Cierpka verlässt Lukas-Gemeinde

Dezember 2017: Der Funke sprang damals beim Gottesdienst inklusive Probepredigt in der Elsoffer Kirche schnell über. Jetzt verlässt Pfarrer Joachim Cierpka die Lukas-Kirchengemeinde Richtung Osnabrück.

Bad Berleburg/Osnabrück. Grund für den Wechsel: Der 59-Jährige wurde in Osnabrück zum Superintendenten des Evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Bramsche gewählt.

Als er vor etwas mehr als zwei Jahren in die Lukas-Kirchengemeinde im Elsoff- und Edertal kam, da standen unter anderem Brüssel und Berlin im Lebenslauf von Pfarrer Joachim Cierpka. Jetzt kommt ein neues B dazu: Am Mittwochabend wurde der 59-Jährige in Osnabrück zum Superintendenten des Evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Bramsche gewählt, Dienstantritt soll zum 1. September sein.

Der Kirchenkreis nördlich von Osnabrück hat gut 60.000 Gemeindeglieder in 26 Kirchengemeinden und gehört zur Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers.

Wechsel frühestens zum September

Für Joachim Cierpkas Wechsel aus Berlin nach Wittgenstein waren detaillierte Vereinbarungen zwischen der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz und der Evangelischen Kirche von Westfalen notwendig, die müssen jetzt mit der Hannoverschen Landeskirche als dritter Beteiligter angepasst werden. Deshalb geht Joachim Cierpka davon aus, dass er die Lukas-Kirchengemeinde und Wittgenstein frühestens zum September verlassen werde. Eine Nachfolge ist noch nicht geklärt.