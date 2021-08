Elsoff verfolgt Klimawandel mit neuer Wetterstation

Die neue Wetterstation an der Grundschule unterm Heiligenberg in Elsoff mit Andreas Droese (Vorstand Sparkasse Wittgenstein), Dr. Nina-Mareen Grenz (Ortsvorsteherin Elsoff), Karin Gaschler (Schulleiterin Grundschule „Unterm Heiligenberg“), Meinolf Pape (Wetterportal Wittgensten) Jörg Hesselbach (Heimatverein Elsoff), Julian Pape (Wetterportal Wittgenstein).

Die Station hilft, das Wittgensteiner Wetter noch besser zu verstehen und ist gleichzeitig ein Instrument, das den Unterricht bereichern kann.

Elsoff. Digitalisierung und Klimawandel – das sind zwei Themen, die die Gesellschaft aktuell und wohl auch noch für längere Zeit begleiten werden. Ein Werkzeug, beide Themen miteinander verbinden zu können, hat die Dorfgemeinschaft von Elsoff seit einigen Monaten zu bieten. Eine vollautomatische Wetterstation misst die wichtigsten Elemente des heimischen Wetters und sendet diese alle fünf Minuten ins Internet, wo die Daten anschaulich aufbereitet und zudem über die Internetseite www.wetter-wittgenstein.de dargestellt und aufbereitet werden können.

Außerdem ist ein Vergleich mit den weiteren 12 Stationen im Wittgensteiner Raum möglich. Gemessen werden dabei die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit in einer Höhe von 2 m, dazu die Niederschlagsmenge und der Luftdruck sowie in 4 Metern Höhe die Windgeschwindigkeit und Windrichtung. Initiator der Wetterstation, die von den heimischen Wetterexperten Meinolf und Julian Pape erreichtet wurde, ist die Sparkasse Wittgenstein in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein Elsoff.

Ein wertvolles Archiv

„Das aktuelle Wetter interessiert jeden und die aufgezeichneten Daten sind ein wertvolles Archiv und helfen uns die Entwicklung des Klimas auch in unseren Orten zu verfolgen. So haben wir dieses Projekt

gerne unterstützt“, so Andreas Droese von der Sparkasse Wittgenstein. Zudem werden die Wetterdaten gemeinsam mit den Werten der anderen Stationen der Region und einer Wettervorhersage auch auf den Bildschirmen in den Filialen der Sparkasse präsentiert.

Und nicht nur das: Genau genommen hat die Station ihre Heimat auf dem Gelände der Grundschule „Unterm Heiligenberg“ gefunden, so dass sie auch als Anschauungsobjekt für den Unterricht dient und die gemessenen Daten vor der Haustür in Zukunft für schulische Projekte genutzt werden können. „Deutlicher kann man den Schülern und Schülerinnen gar nicht erläutern was sich in der Umwelt ihrer Schule tut und welchen Einfluss dies auf die Natur hat“, so die Schulleiterin Karin Gaschler.

Abzurufen sind die Wetterdaten im Internet unter https://www.wetter-wittgenstein.de/aktuelles/aktuelle-messwerte/elsoff

