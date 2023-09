Elsoff: Zwei junge Menschen nach Unfall auf L903 verletzt

Elsoff. Eine junge Frau verliert die Kontrolle über ihren Wagen. Mit ihr im Auto sitzen noch vier andere junge Beifahrer. Zwei werden verletzt.

Zwei Menschen wurden bei einem Verkehrsunfall am Montagabend gegen 23.36 Uhr auf der Landstraße 903 zwischen Elsoff und Schwarzenau verletzt.

Eine 20-jährige Autofahrerin war mit vier weiteren Beifahrern in einem Auto von Elsoff in Richtung Schwarzenau unterwegs. In einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über den Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in einen Graben. Das Auto blieb auf der rechten Seite liegen. Eine 17-jährige und ein 23-jähriger Mitfahrer wurden mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus Bad Berleburg gebracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit.

