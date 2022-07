Emotionen pur beim Jubiläumsschützenfest in Schwarzenau

Schwarzenau. Das Jubiläumsschützenfest in Schwarzenau hat gleich mehrere Highlights zu bieten. Das ist das neue Königspaar.

Strahlender Sonnenschein, feierfreudige Gäste und Emotionen pur – so könnte man das Jubiläumsschützenfest in Schwarzenau am Wochenende wohl beschreiben. Und das hatte einige Highlights zu bieten. Bereits am Freitagabend kullerten die ersten Freudentränen bei Sarah Heinrich, als sie den Vogel beim Jugendvogelschießen von der Stange holte. Es war das allererste Mal in der Vereinsgeschichte, dass das Jugendvogelschießen einen Tag vor dem eigentlichen Schützenfest stattfand. „Anlässlich des 100-jährigen Bestehens hatte sich die Jugend ein eigenes Jugendschützenfest gewünscht“, sagte Irmtraud Treude, Schriftführerin des Schützenvereins 1922 Schwarzenau. „Der Freitagabend war ein voller Erfolg.“ Von nun an regiert Sarah Heinrich gemeinsam mit ihrem Jugendprinzen Carsten Kroh die Jungschützen. Doch ihre Freudentränen waren nicht die letzten an diesem besonderem Wochenende.

Ein spannendes Vogelschießen

Am Samstag ging es bereits um 11.30 Uhr mit dem Preis- und Vogelschießen weiter. Kurz nach 18 Uhr stand der neue Schützenkönig fest – und der heißt Thomas Blecher. „Es war ein sehr, sehr schönes Gefühl, unter der Vogelstange zu stehen. Es waren Emotionen pur“, sagte er. „Es war ein fairer und spannender Wettkampf. Wir sind so happy, dass wir es geschafft haben.“ Insgesamt neun Anwärter gab es zu Beginn auf die Königskrone – am Ende waren es noch fünf Schützen, die um den Titel schossen. „Zum Schluss war nur noch ein kleines Stück Holz da – ein Schuss oben rechts neben der Schraube, dann ist der Vogel auch schon gefallen“, so Blecher, der gemeinsam mit seiner Frau – Sonja Blecher – nun die Schützen regiert.

Und die hat das Vogelschießen über eifrig mitgefiebert. „Ich habe erst gedacht, es schießt jemand anderes, dann schrien plötzlich alle Thomas. Als ich es begriffen hatte, saß er auch schon auf den Schultern der Schützenkameraden.“ Auch am Sonntag, kurz nach dem Festzug, war das neue Schützenkönigspaar gerührt von den ganzen Eindrücken. „Schon immer bin ich in Schwarzenau auf das Schützenfest gegangen – in diesem Jahr aber ist es etwas ganz Besonderes“, so Sonja Blecher. „Es sind Emotionen pur.“

Das neue Schützenkönigspaar Sonja und Thomas Blecher, das Jubelkönigspaar Bettina und Thomas Jansen und das Jugendkönigspaar Sarah Heinrich und Carsten Kroh (vorne, von links) nach dem Festzug beim Jubiläumsschützenfest in Schwarzenau. Foto: Hans-Peter Kehrle

Und die gab es auch bei der feierlichen Krönung am Samstagabend, als bei der ehemaligen Jubelkönigin Nicole Zacharias einige Tränen flossen. Ihre Krone wurde der neuen Jubelkönigin – Bettina Jansen – überreicht. Ihr Mann Thomas Jansen schoss den Jubelvogel mit dem 104. Schuss.

Weitere Preise

Die weiteren Preise schossen Irmtraud Treude (Preis der Familie Schlabach), Viktoria Worm (Preis der Volksbank Wittgenstein), Svenja Kroh (Preis der Sparkasse Wittgenstein), Nils Kuhmichel (Preis des Kleintierzuchtvereins W32 Bad Berleburg und Umgebung), Klaus Epe (Preis des Spatenclubs Schwarzenau), Jan Althaus (Preis des Tambourkorps Wittgenstein), Hans-Uwe Treude (Preis der Ehrenmitglieder), Julia Knau (Damenpreis), Michael Treude (Krone), Ralf Bätzel (Zepter), Max Gudowski (Reichsapfel), Sebastian Reinhardt (linker Flügel), Achim Schanze (rechter Flügel) und Thorsten Klos (Preis der ehemaligen Schützenkönige).

Ein langer Festzug führt entlang des Schlosses durch das Dorf. Foto: Hans-Peter Kehrle

Grund zur Freude hatte auch Laura Rompel. Erst am Freitag war sie in den Schwarzenauer Schützenverein eingetreten – bereits einen Tag später schoss sie den Geck – mit dem 35. Schuss. „Ein wahres Naturtalent“, schwärmte auch Irmtraud Treude von der jungen Schützin. Und auch sonst zeigt sich Treude sehr zufrieden mit dem diesjährigen Schützenfest. „Egal ob das Jugendschützenfest oder das Jubiläum – wir sind sehr zufrieden und es macht einfach Spaß“, sagte sie bereits am Samstagabend.

