Junge Wittgensteiner: Endlich mal wieder Gemeinschaft spüren

In Workshops probierten die Teilnehmenden aus, was ihnen liegt. Am Ende war es aber die Gemeinschaft, die glücklich machte.

Wittgenstein/Schwarzenborn. Wie im vergangenen Jahr fand das Osterseminar des Evangelischen Kirchenkreises Wittgenstein, ein Aufbauseminar für angehende Mitarbeitende, auch diesmal wieder im Herbst statt. Gott sei Dank erlaubte es die Corona-Situation, dass die Gruppe in diesem Jahr für fünf Tage das Boglerhaus in Schwarzenborn besuchen konnte.

Teilnehmer

Mit den 24 Teilnehmenden aus den Kirchengemeinden Bad Berleburg, Bad Laasphe, Banfetal, Erndtebrück, Feudingen, Raumland und Wingeshausen reisten außer Daniel Seyfried, Franzi Schneider und Birthe Becker-Betz vom Kompetenzzentrum für Kinder-, Jugend- und Familienarbeit im Kirchenkreis weitere vier Mitarbeitende aus den Kirchengemeinden Banfetal, Feudingen, Gleidorf und Raumland nach Nordhessen, um gemeinsam eine tolle Zeit zu verbringen.

Programm

Das Programm bestand aus verschiedenen Seminar-Einheiten von Kennenlernspielen, Selbstorganisation und Bibelkunde über die Vorbereitung einer Andacht bis hin zur Durchführung einer Bibelarbeit. Auch das Thema „Seelsorge“ war ein wesentlicher Bestandteil des Seminars sowie Rechtskunde und Finanzen. Doch der Spaß in der freien Zeit kam ebenfalls nicht zu kurz. Gesellschaftsspiele, der Besuch des hauseigenen Pools und gute Gespräche füllten die Abende.

Endlich wieder mal eine mehrtägige Fortbildung fern von zuhause: Das herbstliche Osterseminar des Wittgensteiner Kirchenkreises fand im nordhessischen Schwarzenborn statt. Foto: Jens Gesper / Kirchenkreis Wittgenstein

In verschiedenen Workshops probierten die Teilnehmenden aus, was ihnen so liegt. Es gab kreative Angebote, und auch die Sportlichen kamen auf ihre Kosten. Am letzten Abend machte die Gruppe eine „Reise um die Welt“. Die Mitarbeitenden hatten eine lustige Veranstaltung vorbereitet, mit landestypischen Verkleidungen, selbstgedichteten Hymnen und coolen Spielen freuten sich alle zusammen über tolle Stunden. Am letzten Tag wurde morgens gemeinsam ein schöner Gottesdienst gefeiert. Von den insgesamt 24 Teilnehmenden hatten 21 schon den zweiten Teil des Kurses absolviert, sie wurden an diesem Morgen mit einem Segenswunsch in ihre künftige Mitarbeit entsandt.

Fazit

Und die übrigen drei Teilnehmenden aus dem ersten Kurs-Teil können darauf hoffen, dass das nächste Osterseminar des Wittgensteiner Kirchenkreises - und damit ihr zweiter Kurs - wirklich in den Osterferien stattfindet. Aber auch jetzt im Herbst waren alle Beteiligten froh, dass sie in diesen fünf Tagen endlich mal wieder Gemeinschaft spüren und erleben konnten.

Viele Fotos vom herbstlichen Osterseminar gibt es auf der Homepage des Wittgensteiner Kirchenkreises.

