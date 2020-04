Endlich: Ortsdurchfahrt Berghausen wird 2021 ausgebaut

Berghausen/Benfe. Für einen Ausbau vorgesehen ist aber auch die L 719 von Netphen über Walpersdorf hinauf Richtung Benfe. Das berichtet Angela Freimuth (FDP MdL).

Endlich: Die mehrfach geflickte Ortsdurchfahrt Berghausen im Verlauf der Landstraße L 553 soll 2021 ausgebaut werden – aber auch die L 719 von Netphen über Walpersdorf hinauf Richtung Benfe. Das teilt die südwestfälische FDP-Landtagsabgeordnete Angela Freimuth mit. Anlass ist das Landesstraßenerhaltungsprogramm 2020, den NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst jetzt vorgelegt hat. Obwohl weitere Maßnahmen für das kommende Jahr formell erst noch festgelegt würden, seien die beiden genannten Maßnahmen im Kreis Siegen-Wittgenstein bereits jetzt „fest eingeplant“, so Freimuth.

Zwei Projekte schon in diesem Jahr

Bereits im laufenden Jahr steht wie berichtet die L 718 im Verlauf der Emil-Wolff-Straße durch die Bad Berleburger Kernstadt im Programm – konkret eine Erneuerung der Fahrbahndecke samt Instandsetzung der Brücke über die Odeborn. Veranschlagte Kosten: rund 315.000 Euro. Ein zweites Projekt: die L 877 im Bereich Elsoff mit dem Ersatzneubau zweier Brücken-Bauwerke für rund 800.000 Euro.

FDP-Politikerin Freimuth betont, dass der NRW-Etat für Erhaltungsmaßnahmen auf Landstraßen in den kommenden Jahren noch weiter steigen solle. So wolle die CDU/FDP-Landesregierung „noch in dieser Legislaturperiode den jährlichen Erhaltungsetat auf 200 Millionen Euro erhöhen“. Somit würden auch in den kommenden Jahren „eine Vielzahl an ausstehenden Sanierungen angegangen werden können“. Aber auch schon „Im laufenden Jahr stehen insgesamt 185 Millionen Euro für eine Verbesserung der Straßeninfrastruktur in NRW zur Verfügung“, betont Freimuth – „so viel wie nie zuvor“.