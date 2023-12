Stadtbild Endlich wieder Kino in Berleburg: Neues Capitol eröffnet

Bad Berleburg Nach langem Warten ist es so weit: Das Neue Capitol eröffnete jetzt das Kino und komplettierte damit das neue Konzept eines Erlebniskinos.

Nach langer Wartezeit ist es so weit: Das Kino im neuen Capitol in Bad Berleburg feierte Eröffnung. Nach knapp vier Jahren ohne Kino können sich Filmfans wieder auf aktuelle Kinohits freuen. Bei der feierlichen Eröffnung, zu der alle am Bau Beteiligten eingeladen waren, begrüßten Investor Christian Kocherscheidt, Architektin Monika Weber-Pahl, Bürgermeister Bernd Fuhrmann und Andreas Wolf von der Kulturgemeinde die Gäste.

Ein Film darf bei der Kino-Eröffnung natürlich dabei nicht fehlen: Als erster Film im neuen Capitol wurde „Loriots große Trickfilmrevue “ gezeigt. Ab Samstag, 2. Dezember, laufen in den drei Kinosälen aktuelle Filme. Das Programm wird von Kai Winterhoff, Betreiber des Bad Laaspher Residenztheaters, mitgestaltet. Eine ausführliche Berichterstattung folgt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein