Endlich wieder Livemusik: Das war der Auftakt von BLB live

Bad Berleburg. Egal ob Metallica oder AC/DC – die JoJo Weber Band begeistert mit bekannten Songs das Publikum auf dem Marktplatz.

Die Sonne scheint, die Bänke und Stehtische sind aufgebaut und der Bass dröhnt durch die Boxen auf dem Bad Berleburger Marktplatz. Es ist Donnerstag, kurz nach 18 Uhr. Noch ist es ruhig auf dem Platz vor der großen Bühne. Um 19 Uhr geht es endlich los: BLB live startet in die neue Saison – und das mit einem Abend mehr in diesem Jahr.

Den Start machen an diesem Abend die Musiker der „JoJo Weber Band“, gesponsert vom SPD-Ortsverein Bad Berleburg, deren Mitglieder am Donnerstagabend auch Getränke in einem der zwei Rondells ausschenken. „Das hat mittlerweile lange Tradition“, freut sich Sandra Janson, Geschäftsführerin des Jugendfördervereins. Auch in diesem Jahr sind wieder viele Vereine mit dabei, helfen bei der Veranstaltungsreihe – „und dafür sind wir jedem sehr dankbar. Ohne sie wäre das hier gar nicht machbar“. Sponsor des Tages war die Kur-Apotheke Wolter.

Die JoJo Weber Band macht am Donnerstagabend den Auftakt von BLB live. Foto: Nasser Trabulsi

Und auch die vielen Besucher, die an diesem Abend den Weg auf den Marktplatz gefunden haben, um gemeinsam ein kühles Getränk zu trinken, zu plaudern oder aber auch zu tanzen, freuen sich, dass es wieder losgeht. Immerhin gibt es dank der „JoJo Weber Band“ einen bekannten Hit nach dem anderen – von Metallicas „Whiskey in the Jar“ bis hin zu „Sweet Home Alabama“ von Lynyrd Skynuyrd. „Endlich wieder BLB Live“, hört man an diesem Abend oft.

Der Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr Bad Berleburg löschte am Abend den Durst der Gäste auf dem Marktplatz in einem der zwei Getränke-Rondells. Foto: Ramona Richter / WP

Und auch an den Getränke-Rondells, wo an diesem Abend die SPD und die Kameraden des Löschzugs 1 der Freiwilligen Feuerwehr Bad Berleburg den Durst der Gäste löschen, war einiges los. Dabei stand lange nicht fest, ob die Veranstaltungsreihe auch in diesem Jahr wieder auf dem Marktplatz stattfinden kann oder ortstechnisch ausweichen muss. „Wir sind superglücklich, dass wir hier auf dem Marktplatz sind. Hier haben wir unsere Infrastruktur. Und BLB live gehört einfach hierhin. Wir hoffen, dass wir alle Abende hier durchführen können“, so Janson.

Gute Stimmung und Livemusik: Das lockt auch diese Musikfans am Donnerstag an. Foto: Nasser Trabulsi

Apropos Marktplatz: Für die Logistik und die Sicherheit waren in diesem Jahr erstmals die Mitglieder der Stammtischgruppe Dambach vor Ort – und auch der Knobelclub „Loaded Dice“ war in diesem Jahr erstmals dabei – für den Auf- und Abbau. Keine Premiere, aber dafür Jubiläum feiern in diesem Jahr die Musiker der Band „Zum Horst“, die in 14 Tagen auftreten werden. So lange müssen die Musikfans aber nicht warten. Bereits in der kommenden Woche geht es mit BLB Live weiter – um 19 Uhr. Dann werden die Musiker der Band Plugged Hills die Bühne rocken.

