Ereignisreiches Jahr 2023 für Löschgruppe Girkhausen

Girkhausen Ein neues Löschfahrzeug, Arbeiten am Feuerwehrgerätehaus und Gewalt gegen Einsatzkräfte: Die Feuerwehr Girkhausen blickt zurück.

Langjährige Verdienste in verschiedenen Führungsrollen, ein neues Löschfahrzeug und große Renovierungsarbeiten waren die bestimmenden Themen in der Jahresdienstversammlung der Löschgruppe Girkhausen. Gruppenführer Hauptbrandmeister Kai Patzschke zog Bilanz eines arbeitsreichen Jahres mit Einsätzen, Lehrgängen, Übungen und vielen ehrenamtlichen Stunden bei der Renovierung des Gerätehauses.

Im Rückblick bedankte sich Kai Patzschke bei allen herzlich, für die geleistete Arbeit und Einsatzbereitschaft im vergangenen Jahr. Besonders bedankte er sich bei den Kameraden, die wieder zusätzlich zum normalen Dienst sehr viel geleistet haben. An dieser Stelle sei die Arbeit der Jugendfeuerwehrwarte und Helfer zu nennen. „Dank ihnen dürfen wir wieder neue Kameraden bei der aktiven Wehr begrüßen“, so Patzschke. Auch seinem Stellvertreter Jens Lauber und den Kameraden, die die Komplettrenovierung der Toilettenanlage umgesetzt haben, dankt er besonders.

Wie soll das noch weiter gehen? Wie sollen neue Kameraden geworben werden? Wer kommt, wenn keiner sich mehr dieser Gefahr aussetzen will? Kai Patzschke - Löschgruppenführer kritisiert Angriffe auf Einsatzkräfte

Viel Arbeit steckten die Feuerwehrleute auch in die Planung und Umsetzung der Neubeschaffung des Hilfeleistungslöschfahrzeugs 20/1, das inzwischen im Dienst ist. Mit dem neuen Fahrzeug allein war es aber nicht getan. Die Einsatzkräfte mussten auch viel mit dem neuen Fahrzeug trainieren. „Alle diese besonderen Arbeiten haben viel Zeit und Schweiß von den beteiligten Kameraden abverlangt“, so der Gruppenführer. Patzschke dankte auch den Förderern der Löschgruppe, durch die es möglich war, noch ein paar zusätzliche Geräte für das neue HLF 20/1 zu beschaffen, um im Einsatz noch besser helfen zu können. Die Löschgruppe sei stolz, dass sie durch die Arbeiten in Eigenleistung am Gerätehaus und den neuen Feuerwehrfahrzeugen im Moment so gut aufgestellt sei.

Dank gebühre aber auch der Wehrführung, die versuche, Ausrüstung, Ausbildung und Standorte der gesamten Wehr seit Jahren immer weiter zu verbessern, sodass die Kameraden möglichst alles haben, um im Einsatz allen helfen zu können und selbst geschützt sind, um auch immer wieder sicher zu ihren Familien heimkehren zu können.

90. Geburtstag der Löschgruppe steht an

Der Löschgruppenführer sprach aber auch erneut das Thema Gewalt gegen Einsatzkräfte an. Für Patzschke sind die Strafverfolgungsbehörden und die Politik gefordert, gegen solche Personen vorzugehen, die die Einsatzkräfte daran hinderten, betroffenen Personen zu helfen - oder schlimmer noch, Einsatzkräfte gezielt angreifen oder in einen Hinterhalt locken. „Wir alle sind freiwillig in der freiwilligen Feuerwehr, opfern einen Großteil unseres Lebens anderen zu helfen und müssen nun von der Polizei geschützt werden. Wie soll das noch weiter gehen? Wie sollen neue Kameraden geworben werden? Wer kommt, wenn keiner sich mehr dieser Gefahr aussetzen will?“, fragte der Löschgruppenführer.

Abschließend schaut Kai Patzschke nach vorne und motiviert die Kameraden für das bevorstehende Jahr mit den Worten „Stillstand ist Rückstand“. Das Training auf dem neuen Auto gehe weiter, sei noch nicht abgeschlossen. Außerdem stehe der 90. Geburtstag der Löschgruppe in diesem Jahr an.





Eine besondere Ehrung für 40-jährige Verdienste um das Feuerwehrwesen in der Löschgruppe Girkhausen erfuhr Ralf Buchwald, der bis heute „ohne nennenswerte Pausen durchweg diverse Führungsrollen übernommen“ habe und weiterhin betreue. Des Weiteren wurde Ludwig Schmidt zum Feuerwehrmann ernannt.

