Erhöhte Risiken für Zuckerkranke

Diabetiker sollten Arztbesuche nicht versäumen - auch in Zeiten von Corona nicht. Ansonsten seien Spätfolgen zu befürchten, so die DAK.

Siegen-Wittgenstein, Diabetiker sind im zweiten Halbjahr 2020 seltener zum Arzt gegangen. Das ergab eine Auswertung der DAK-Gesundheit in NRW.

In NRW hat der coronabedingte Rückgang von Arztbesuchen im abgelaufenen Jahr zu einer zeitweiligen Unterversorgung von Zuckerkranken geführt. Laut einer Sonderauswertung der DAK-Gesundheit in Nordrhein-Westfalen sind 2020 im Vergleich zum Vorjahr bis zu einem Drittel weniger Patienten neu in ein strukturiertes Behandlungsprogramm für Diabetes mellitus gekommen. Die Angabe bezieht sich auf das zweite und dritte Quartal und somit auf die Zeit ab der ersten Corona-Welle. Die Kasse sieht das Risiko einer zeitweiligen Unterversorgung der Zuckerkranken und befürchtet mittel- bis langfristig einen Anstieg schwerer Folgeerkrankungen in Nordrhein-Westfalen.

Rückgang um 24 Prozent

Die aktuelle Analyse der DAK-Daten zeigt: Im zweiten Quartal 2020 haben sich 24 Prozent weniger DAK-Versicherte bei ihrem Arzt in ein Behandlungsprogramm für Diabetiker einschreiben lassen als im Vergleichsquartal des Vorjahrs. Im dritten Quartal waren es sogar mehr als 33 Prozent weniger und für das vierte Quartal 2020 rechnet die Kasse erneut mit einem besonders deutlichen Minus. „Dieser Rückgang bei den Zugängen im Behandlungsprogramm ist besorgniserregend“, erklärt Klaus Overdiek, Leiter der DAK-Landesvertretung in NRW.

Extreme Spätfolgen

Bei chronischen Erkrankungen wie Diabetes reicht die normale Betreuung beim Arzt häufig nicht aus. Deshalb gibt es speziell strukturierte Behandlungsprogramme, sogenannte Disease Management Programme (DMP). „Wenn die Patienten beim DMP nicht mitmachen, weil sie aus Angst vor Corona nicht in die Praxen kommen, dann riskieren sie mittel- bis langfristig schwere Folgeerkrankungen. Wir befürchten für die Zukunft eine spürbare Zunahme an Fußamputationen“, so Overdiek.

Versäumnisse ausgleichen

Fußamputationen sind extreme Spätfolgen einer Diabeteserkrankung. Bis es soweit kommt, gibt es diverse Möglichkeiten, den Erkrankungsprozess zu verzögern, zu stoppen oder ihn gegebenenfalls sogar umzukehren. „Grundsätzlich können viele Versäumnisse durch ein entsprechendes therapeutisches Engagement wieder ausgeglichen werden, aber dazu müssen sich die Patienten wieder zum Arzt trauen!“, betont Overdiek. Die DAK-Gesundheit rät daher allen Diabetikern, auch während der Corona-Pandemie ihre Behandlung weiterzuführen.

Mehr als sieben Millionen Diabetiker

In Deutschland sind aktuell mehr als sieben Millionen Menschen zuckerkrank. Bei der großen Mehrheit liegt ein Typ-2-Diabetes vor, der auch als Altersdiabetes bezeichnet wird. Durch einen gesundheitsbewussten Lebensstil kann das Risiko für eine Erkrankung gesenkt werden.

Um das individuelle Diabetes-Risiko zu ermitteln, steht ein Test bereit auf: http://www.dak.de/diabetes-risiko-test