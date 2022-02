Erndtebrück: 1. Platz des Heimatpreises ist vergeben

Bürgermeister Henning Gronau überreicht den 1. Platz des Heimatpreises an den Heimatverein Erndtebrück e.V..Die Modellbauer konnten mit ihrer Sonderausstellung „Eisenbahn in Erndtebrück“ die Jury überzeugen. Der Modellbau ist im Heimatmuseum Erndtebrück zu bewundern.

Erndtebrück. Mühevolle Kleinstarbeit und viel Liebe zum Detail: Der Erndtebrücker Heimatverein ist für ein ganz besonderes Projekt ausgezeichnet worden.

Mit ihrer Sonderausstellung „Eisenbahn in Erndtebrück“ im Maßstab 1:87 in den Räumlichkeiten des Heimatmuseums konnte der Heimatverein Erndtebrück die Jury überzeugen – Platz 1 beim Heimatpreis 2021.

Der Modellnachbau mit der Darstellung des Bahnhofsareals im Jahr 1912 zeigt fahrende Modellzüge und die originalgetreue Nachbildung des Bereiches um den Bahnhof Erndtebrück mit Bauwerken wie dem alten Wasserturm und dem alten Lokschuppen.

In mühevoller Kleinstarbeit haben die ehrenamtlichen Modellbauer die Sonderausstellung erbaut – die ersten Ergebnisse konnten bereits zum 750. Jubiläum Erndtebrücks bewundert werden. „Gleise zu verlegen und anschließend zu verkabeln, ist die eine Seite der Medaille. Aber das wichtigste ist die Ausgestaltung der Anlage mit der typischen Landschaft, mit Häusern, Straßen, Wegen, Wiesen und Wäldern. Dass das eine langfristige Aufgabe wird, war allen Beteiligten von Anfang an klar. Die Prämisse lautete von Beginn an: Der Wiedererkennungswert soll möglichst hoch sein“, heißt es von den Modellbauern des Heimatvereins.

Die Bahnhofstraße Erndtebrück im Jahr 1912. Aufnahmen wie diese dienten als Vorbild für die Eisenbahn-Modellbauanlage Foto: Heimatverein Erndtebrück / WP

Diesen Wiedererkennungswert haben sie bis heute eingehalten und das Modell immer mehr erweitert. Mit dieser Sonderausstellung im obersten Stock des Heimatmuseums hat der Heimatverein Erndtebrück etwas Besonderes geschaffen, was die Erndtebrücker*innen noch lange an die Bedeutung und Geschichte Erndtebrücks als Eisenbahnerdorf erinnert.

Daher ist der 1. Platz des Heimatpreises auch völlig verdient, findet Bürgermeister Henning Gronau, der den Heimatpreis nun persönlich überreichte: „Ich bin immer wieder fasziniert von dieser Anlage. Diese Details: ob der Fuchs, der der Gans im Garten auflauert oder die spielenden Kinder in der Bahnhofstraße. Hier wurde Geschichte eindrucksvoll nachgebaut. Und ich hoffe, dass die Pandemie es bald wieder zulässt, dass möglichst viele Menschen dieses Modell bewundern können und in die Zeit von 1912 eintauchen können.“

Mit dem 1. Platz hat der Verein nun 2500 Euro erhalten, die er in den Weiterbau der Modellanlage stecken möchte. Die Gemeinde Erndtebrück gratuliert dem Heimatverein Erndtebrück und wünscht den Modellbauern viel Freude beim Weiterbauen.

