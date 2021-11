Erndtebrück: 69-Jährige im Lebensmittelmarkt bestohlen

Die Bad Berleburger Kriminalpolizei sucht derzeit nach Taschendieben, die vergangenen Dienstag in einem Lebensmittelmarkt am Erndtebrücker Mühlenweg lange Finger gemacht haben.

Erndtebrück/Siegen-Wittgenstein. Nach Angaben der Polizei hatten die Täter die Geldbörse der Seniorin dreist aus deren Handtasche entwendet, die in ihrem Einkaufswagen lag.

Taschendiebstähle in Lebensmittelmärkten und Discountern verzeichnet seit Anfang November vermehrt die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein. Einer der Fälle hat sich erst kürzlich in Erndtebrück ereignet. Nach Polizei-Angaben war einer 69-jährigen Frau am vergangenen Dienstag, 16. November, in einem Lebensmittelmarkt am Mühlenweg die Geldbörse aus einer Handtasche entwendet worden, die in ihrem Einkaufswagen lag. Zugegriffen haben müssen die Diebe irgendwann zwischen 12 und 12.45 Uhr.

Lesen Sie auch: Erndtebrück: Dreister Dieb verliert große Teile seiner Beute

Berleburger Kripo bittet Bevölkerung um Hinweise

Das Bad Berleburger Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 02751/909-0. In diesem Zusammenhang weist die Polizei noch einmal ausdrücklich darauf hin, keine Geldbörsen oder sonstige Wertgegenstände unbeobachtet in Einkaufswagen liegen zu lassen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein