Zu dem Unfall kam es im Kreuzungsbereich Am Köpfchen/Martin-Luther-Straße in Erndtebrück.

Erndtebrück. Der ältere Mann wurde bei dem Unfall verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erndtebrück: 83-Jähriger Fußgänger von Auto angefahren

Am Donnerstagmorgen wurde ein älterer Mann bei einem Verkehrsunfall verletzt. Das teilt die Kreispolizeibehörde am Freitag mit. Zu dem Unfall kam es im Kreuzungsbereich Am Köpfchen/Martin-Luther-Straße in Erndtebrück. Der 83-jährige Fußgänger wurde vom VW-Polo einer 32-jährigen Fahrzeugführerin angefahren. Beim Queren der Fahrbahn wurde der Fußgänger von dem PKW aus bisher ungeklärter Ursache erfasst und zu Boden geschleudert. Durch den Verkehrsunfall erlitt der Fußgänger mehrere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.