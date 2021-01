Erndtebrück: Aktionen auf dem Kita-Außengelände

Während es bei Pippi Langstrumpf im Garten einen Limonadenbaum gibt, wurde in der vergangenen Woche aus einem Apfelbaum auf dem Außengelände vom Evangelischen Familienzentrum „Sonnenau“ Erndtebrück ein Wünsche-Zauber-Baum.

Eigentlich besuchen 75 Mädchen und Jungen das Evangelische Familienzentrum „Sonnenau“ in Erndtebrück, corona-maßnahmen-bedingt ist am heutigen Mittwoch nur ein Fünftel der Kinder hier. Die Zahlen wechseln täglich stark, aber generell versuchen viele Eltern, wegen der Pandemie die Kontakte zu reduzieren und die Kinder zuhause zu lassen.

Den Kontakt nicht verlieren

Die Mitarbeitenden sind einerseits dankbar dafür, andererseits befürchten sie, die Kontakte zu den Kleinen zu verlieren. Deshalb hat sich die Einrichtung der Evangelischen Kirchengemeinde Erndtebrück etwas einfallen lassen: Aktionen, bei denen die Kita-Kinder mit ihren Eltern rund um die Uhr zum Kindergarten im Ederfeld gehen und im großen Außenbereich Dinge erleben können. Der Einrichtungs-Name „Sonnenau“ stammt aus einer Astrid-Lindgren-Geschichte. Kein Wunder also, dass sich die Kita gerade für die Aktionen bei eben jener schwedischen Kinderbuchautorin bedient.

Der Wünsche-Zauber-Baum

Während es bei Pippi Langstrumpf im Garten einen Limonadenbaum gibt, wurde in der vergangenen Woche aus einem Apfelbaum auf dem Sonnenau-Außengelände ein Wünsche-Zauber-Baum. Vorher waren alle Kita-Kinder von den Mitarbeitenden eingeladen, auch zuhause ihre Wünsche auf ein schönes Blatt Papier aufzumalen. Mama und Papa war es erlaubt, ergänzend noch etwas dazuzuschreiben: „Wenn die Eltern ein Laminiergerät haben, darf Euer Bild schon laminiert werden. Ansonsten steckt Ihr das Papier in einen Briefumschlag und werft es beim Kindergarten in den Briefkasten. Das machen auch die Kinder, deren Bild bereits laminiert wurde.“

Und all die Wünsche der Kinder wurden dann vom Kita-Team an den Baum auf dem Kindergartenspielplatz gehängt: „Dann seht Ihr auch, was die anderen Kinder sich wünschen. Das Tor neben der Gruppe Vimmerby lassen wir offen, und Ihr könnt den Baum sooft besuchen, wie Ihr wollt.“ Bei diesen Öffnungszeiten war es für die kleinen und großen Besucher ganz leicht, die Abstands-, Gruppen-Größe- und Hygiene-Regeln einzuhalten, die natürlich auf dem Kindergarten-Gelände weiterhin bestanden.

Die Geschichte von Tomte Tummetott

Für die aktuelle Woche gab es für die Kinder wieder Post aus dem Familienzentrum: „Vielen Dank für Eure schönen Bilder. Wir haben auch gesehen, dass einige von Euch den Baum besucht haben. Darüber haben wir uns sehr gefreut. Die Bilder lassen wir vorerst hängen, falls Euch noch mehr Wünsche einfallen, könnt Ihr die gerne noch vorbeibringen.“ Außerdem wurde in dem Brief zu einem neuen Angebot eingeladen: „Wenn Ihr wieder durch das Tor bei der Gruppe Vimmerby den Spielplatz betretet, dann ist am Gebäude des Kindergartens die Geschichte von Tomte Tummetott aufgebaut. Die Erzählung beginnt bei der Gruppe Vimmerby und endet hinten bei Bullerbü.“

Ganz ohne Vorleistung waren die Mädchen und Jungen diesmal eingeladen, sich die Geschichte von ihren Begleitern vorlesen zu lassen. Und auf einzelnen Stühlen nachgebaute Szenen ließen die Erzählung für die Mädchen und Jungen nochmal auf ganz neue Art lebendig werden. Auch bei diesem Rund-um-die-Uhr-Angebot galten die notwendigen Regeln für die Besucher.

Ein Bewegungs-Parcours

Und für kommende Woche hat sich das Sonnenau-Team einen Bewegungs-Parcours überlegt. Dann sind wieder alle Kita-Kinder zum Besuch eingeladen, damit auch in Zeiten, in denen mehr Abstand als gewohnt nötig ist, die Mädchen und Jungen den Bezug zu ihrem Familienzentrum nicht verlieren.