Erndtebrück: Baugebiet „Beethovenstraße“ entwickelt sich

Im neuen Baugebiet an der neuen Beethovenstraße haben die ersten Erdarbeiten begonnen. So wird sich das Gebiet im Kernort Erndtebrücks verändern.

Erndtebrück. Im Baugebiet an der neuen Beethovenstraße haben die ersten Erdarbeiten begonnen. So wird sich das Gebiet im Kernort Erndtebrücks noch verändern.

An der neu angelegten Beethovenstraße in Erndtebrück, in direkter Nachbarschaft zur Roger-Drapie-Straße, entwickelt sich zum Wohngebiet. Die Baustraße wurde bereits im vergangenen Monat fertig gestellt, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Bisher wurden zehn Grundstücke veräußert, die drei verbleibenden Grundstücke stehen kurz vor dem Verkauf.

Lesen Sie auch: Kernort Erndtebrück: Drei neue Einfamilienhäuser entstehen

Die ersten Erdarbeiten zur Errichtung eines Einfamilienhauses haben bereits begonnen. Der Endausbau der

So sieht das Gebiet derzeit aus. Ziel ist es, den Endausbau durchzuführen, wenn ein Großteil der privaten Baumaßnahmen abgeschlossen sind, sodass die fertige Straße möglichst wenig durch Baustellenverkehr belastet wird. Foto: Lisa Klaus

Beethovenstraße ist zur Zeit für 2024 geplant. Ziel ist es, den Endausbau durchzuführen, wenn ein Großteil der privaten Baumaßnahmen abgeschlossen sind, sodass die fertige Straße möglichst wenig durch Baustellenverkehr belastet wird. Auch die Entwicklung der öffentlichen Grünfläche wird für 2024 anvisiert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein