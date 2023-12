Erndtebrück bildet Führungspersonal für Luftverteidigung aus

Erndtebrück Der Begriff klingt sperrig. Das „Hochwertpersonal für die Luftsicherheit“ hat jetzt ganz besondere Fähigkeiten erlernt.

Der Leiter des Lehr- und Verfahrenszentrums, Oberstleutnant Florian Horlacher verabschiedete in einer feierlichen Zeremonie die Absolventen der Hochwertlehrgänge Führungslizenz und Military Aeronautical Information Management. Das berichtet die Luftwaffe jetzt in einer Pressemitteilung.

870 Lehrgangsteilnehmer in 2023

Das Lehr- und Verfahrenszentrum ist die Zentrale Ausbildungseinrichtung des Flugführungsdienstes. Die Hochwertlehrgänge an den Standorten Erndtebrück und Kaufbeuren sind darauf ausgerichtet, Führungspersonal und Betriebspersonal auf komplexe Aufgaben in den Bereichen Luftraumüberwachung, taktischer Kontrolldienst und der Militärischen Flugsicherung vorzubereiten.

Der Leiter des Lehr- und Verfahrenszentrums des Einsatzführungsbereichs 2, Oberstleutnant Florian Horlacher (l.), bei der Übergabe der Lizenzausweise. Foto: Brusky / WP

Hierbei steht laut Bundeswehr nicht nur die Vermittlung von Fachwissen im Vordergrund, sondern auch die Förderung von Führungskompetenzen, strategischem Denken und Entscheidungsfindung in anspruchsvollen Situationen. Im Jahr 2023 wurden an den Standorten des Lehr- und Verfahrenszentrums mehr als 870 Lehrgangsteilnehmer in insgesamt 68 Trainings ausgebildet.

Sie leisten hierdurch einen bedeutenden Beitrag zur Einsatzbereitschaft der Bundeswehr sowie der Luftsicherheit in Deutschland. Oberstleutnant Florian Horlacher - Leiter des Lehr- und Verfahrenszentrums

Die Absolventen haben ihr Können in intensiven Schulungsphasen praktisch und theoretisch unter Beweis gestellt, so Horlacher. Die Lehrinhalte orientieren sich an aktuellen Herausforderungen und Einsatzkriterien, um die Teilnehmer bestmöglich auf ihre zukünftigen Aufgaben vorzubereiten. Die Verabschiedung und die Übergabe der Lizenzen markiert einen wichtigen Meilenstein im beruflichen Werdegang der Einsatzführungsoffiziere und der Flugberaterfeldwebel, die nun in verschiedenen Funktionen und Aufgaben ihre erworbenen Fähigkeiten unter Beweis stellen werden. Horlacher betonte in seiner Abschiedsrede die Bedeutung der erworbenen Fähigkeiten und dankte den Lehrgangsteilnehmern für ihren Einsatzwillen und ihre Entschlossenheit in der Ausbildung: „Sie leisten hierdurch einen bedeutenden Beitrag zur Einsatzbereitschaft der Bundeswehr sowie der Luftsicherheit in Deutschland.“

Militärischer Lizenzausweis für das Aeronautische Informationsmanagement. Foto: Brusky / WP

