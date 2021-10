Erndtebrück: BMW-Manager besuchen Rudolf Bald’s Ausstellung

Fachsimpeln in Erndtebrück: Jürgen Weber (Stiftung), Fred Jakobs (BMW Group), Max Deubel und Rudolf Bald (Stiftung, von links)

Erndtebrück. Hoher Besuch aus München bei Rudolf Bald in Erndtebrück: Fred Jakobs, Leiter des BMW Group Archivs, besuchte die Ausstellung mit Kollegen.

Über „hohen Besuch“ aus München freuten sich Rudolf Bald und seine Mitstreiter der gleichnamigen Stiftung diese Woche in der BMW-Ausstellung in Erndtebrück. Fred Jakobs, Leiter des BMW Group Archiv, und sein Kollege Lutz-Michael Hahn, verantwortlich für die Motorrad Historie im Archiv, schauten sich auf Einladung der Stiftung und der Gemeinde Erndtebrück hin zwei Tage lang die mehr als 50 historisch bedeutsamen Modelle mit Zweizylinder Boxern an.

Neben vielen Benzingesprächen zwischen den Experten aus München und den Stiftungsmitgliedern stand vor allem der Austausch im Hinblick auf die weitere konzeptionelle Weiterentwicklung einer der größten Sammlungen klassischer BMW Motorräder im Mittelpunkt der Gespräche.

Unterstützung zugesagt

Stiftungsgründer Rudolf Bald war sehr dankbar, dass man nun auch seitens des Herstellers einmal den Weg nach Erndtebrück gefunden hatte, um sich selbst ein Bild von der Qualität der Fahrzeuge und der Art der Präsentation zu machen. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten sagten die Manager der Stiftung ihre Unterstützung zu, um die Präsentation der Exponate zukünftig für Besucher noch attraktiver zu gestalten.

Von links: Jürgen Weber (Stiftung), Fred Jakobs (BMW Group), Max Deubel und Rudolf Bald (Stiftung) Foto: Bald’s historische Fahrzeugschau / WP

Neben den Mitgliedern der Stiftung aus Erndtebrück und den Managern aus dem BMW-Archiv waren mit Max Deubel als vierfacher Weltmeister und Isle-of-Man-TT-Sieger sowie seinem Freund Ewald Dahms, ebenfalls BMW-RS 54 Experte und Ex-Rennfahrer, auch zwei Fahrer anwesend, die mit einigen der Exponate noch selbst sportlich aktiv waren.

Eintrag in das Goldene Buch

Am zweiten Tag des Besuches begrüßte Erndtebrücks Bürgermeister Henning Gronau die Gäste aus der Bayerischen Landeshauptstadt und ermöglichte diesen sowie Rudolf Bald den Eintrag in das Goldene Buch als Dank und Anerkennung für das Engagement zum Erhalt dieser klassischen Kulturgüter, die zudem auch für den Tourismus des Wittgensteiner Ortes einen bedeutsamen Beitrag leisten. Schließlich fänden jährlich viele hunderte Zweiradfans den Weg in die Ausstellung, nicht wenige von ihnen selbst auf zwei Rädern.

Interessierte, die sich auf den Weg nach Erndtebrück zur BMW-Motorrad-Ausstellung machen möchten, können dies noch am 14. November oder 12. Dezember jeweils von 12 bis 16 Uhr im Rahmen der offenen Sonntage tun oder sich als größere Gruppe per Mail bei Jürgen Weber, dem stellvertretenden Stiftungsvorstand, melden: Juergen-Weber-Berghausen@web.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein