Erndtebrück: Bundesnetzagentur reagiert auf Post-Schließung

Erndtebrück Erndtebrück wartet: Ist die Postfiliale bald wieder da? Die heimische Politik und Bundesnetzagentur stehen dazu im Dialog.

Die Postfiliale in Erndtebrück - beziehungsweise die geschlossene Postfiliale - sorgte zuletzt für viel Ärger in der Bevölkerung. Nicht nur die heimischen Ratsfraktionen haben mit einer gemeinsamen Resolution Druck auf die Deutsche Post ausgeübt, auch der heimische Bundestagsabgeordnete Volkmar Klein (CDU) hatte sich bereits Ende November wegen der Schließung der Postfiliale an den Präsidenten der Bundesnetzagentur gewandt, die für die Aufsicht auch über das Postwesen zuständig ist.

Jetzt veröffentlicht Klein die Reaktion darauf: „In seiner Antwort an Klein führt Bundesnetzagentur-Präsident Klaus Müller aus, seiner Behörde sei die Versorgung der Menschen mit einer qualitativ hochwertigen postalischen Infrastruktur ein zentrales Anliegen. Sie werde die Filialversorgung in Erndtebrück im Auge behalten. Die Deutsche Post gab in ihrer Stellungnahme gegenüber der Aufsichtsbehörde an, die Suche nach einer geeigneten Immobilie für eine sog. Interimsfiliale habe zum Erfolg geführt. Aktuell könne noch kein Eröffnungstermin genannt werden, da die Personalsuche noch laufe.“ Dieser Redaktion hatte die Deutsche Post derweil mitgeteilt, dass die Personalsuche mittlerweile abgeschlossen sei und auch die Eröffnung absehbar sei. Mehr dazu lesen Sie hier.

Volkmar Klein MdB hatte auf die gesetzliche Regelung zur Versorgung mit Postfilialen und die Bedeutung dieser für die Gemeinde Erndtebrück hingewiesen. „Erndtebrück ist ein Pflichtstandort für eine Postfiliale. Ich erwarte, dass die Deutsche Post jetzt schnellstmöglich im Interesse ihrer Kunden wieder für eine zuverlässige Niederlassung hier sorgt“

