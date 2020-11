Erndtebrück: Digitalisierung in der Landwirtschaft

Es ist 5 Uhr morgens. Auf Hof Rohrbach bei Schameder brennt bereits seit einiger Zeit Licht. Es ist Zeit, die rund 150 Kühe im großen Stall hinter dem Haus zu melken. Sein Sohn Heinrich hat vor ein paar Jahren den Hof übernommen – für Lothar Menn, der selbst früh die Verantwortung über die Tiere übernahm, die Gewissheit, dass der Hof auch weiterhin im Familienbetrieb bleibt. Statt mit einem Melkroboter wird dort noch selbst gemolken. „Wir möchten unsere Kühe ab und zu auch noch sehen“, sagt der 65-jährige Kreislandwirt und lacht. Dennoch aber gibt es auch auf dem Hof Rohrbach seit Jahren moderne Maschinen und Techniken und das ist laut dem Kreislandwirt auch wichtig. „Es ist wichtig, sich immer wieder über Neuheiten zu informieren. Sonst ist man in 10 Jahren weg.“

Zwei Mal am Tag werden die Kühe kontrolliert – über den Computer. „Das ist auch sehr aufwendig“, sagt er. Denn: Am PC erscheinen die Daten, die ihnen der Chip im Ohr des Tieres überträgt. Am PC selbst werden dann Futtermenge und -Mischung berechnet und das für jede Kuh ganz individuell. Aber nicht nur das wird mittlerweile am Computer gemacht. Auch fällt mit der Zeit immer mehr Büroarbeit an. Bis zu drei Stunden täglich ist die Familie Menn mit Papierkram beschäftigt.

Früher und heute

Vor siebzig Jahren noch – Ende der 50er Jahre – wurde auch in der Landwirtschaft noch alles per Hand erledigt. „Die ersten Neuerungen kamen mit den Kleintraktoren. Dann aber ging es ziemlich schnell von den 60er Jahren bis heute ins digitale Zeitalter. Es waren gewaltige Veränderungen in kürzester Zeit“, sagt Lothar Menn, der in den vergangenen Jahren viele Veränderungen miterlebte.

„Die Digitalisierung im landwirtschaftlichen Bereich ist notwendig. Ohne geht es nicht.“ Mit einer der Gründe dafür war auch die Industrialisierung. „Damals gingen viele Arbeitskräfte verloren.“ Was folgte war die Mechanisierung in der Landwirtschaft. Und die ist auch notwendig, wie Lothar Menn erklärt. Denn: Die Betriebe wachsen immer mehr.

Fördermittel und Fachkräfte

„ Man vergas die Fördermittel zurückzuschrauben. Dadurch stiegen die Milchpreise nicht.“ Für den Konsumenten ein positiver Nebeneffekt – für die Bauern jedoch bedeutet dies, dass sie die Produktion weiter hochfahren müssen und das bedeutet wiederum, dass ein größerer Betrieb notwendig ist. „Wenn die Preise nicht steigen, muss man das Geld über die Menge dann wieder rein holen.“

Zudem müssen durch den Wachstum einige große Betriebe mit Fremdarbeitskräfte arbeiten. Fachkräfte sind daher sehr gefragt . Fachkräfte, die vielerorts fehlen. „Heute müssen die Fachkräfte nicht nur auf dem Feld oder im Stall funktionieren, sondern auch gute Kenntnisse im Bereich der Buchhaltung haben. Büroarbeit ist ein wesentlicher Teil der Landwirtschaft“, sagt Menn, der auch gleich betont: „Die Landwirtschaft, die in Kinderbüchern dargestellt ist, gibt es nicht mehr! Die romantische Landwirtschaft ist tot.“ Trotz allem aber ist der Landwirt stolz auf seinen Beruf. Ein Leben ohne die Landwirtschaft, könnte er sich nicht vorstellen. „Es ist ein Beruf mit Zukunft“, so Menn. „Früher waren 90 Prozent der Auszubildenden die Kinder von Betriebsleitern, heute sind es 40 Prozent. Der Rest kommt außerhalb eines Betriebes.“

Politik und Landwirtschaft

Seit Jahren engagiert sich Menn neben dem Familienbetrieb und als Kreislandwirt auch in der kommunalen Politik. Denn: „Wenn man etwas bewegen möchte, muss man sich auch engagieren.“ Gerade durch die Politik habe man als Landwirt große Bausteine vor sich. „Aktuell wissen wir gar nicht, woran wir sind. Ständig gibt es neue Verordnungen.“ Am meisten beschäftigen sich die Landwirte laut Menn hauptsächlich mit den Themen „Tierwohl“ und „Düngeverordnung“. „Wenn alle über Insektenschutz sprechensprechen wir auch über Digitalisierung. Beispiel Düngerstreuer: Mit Zensoren kann man feststellen, wo Pflanzen sind, die weniger versorgt sind. So lässt sich der Dünger gezielter einsetzen. Es kommen immer wieder große Investitionen auf die Bauern zu.“ Und auch im Bereich Digitalisierung weiß Menn: „Sie kostet den Bauern viel Geld.“ Dennoch sieht er auch Chancen in ihr. „So ist es möglich, einen größeren Betrieb überhaupt zu führen.“ Und auch die Körperliche Arbeit falle zum Teil weg.

Ein Helfer namens Melkroboter in Christianseck

In Christianseck werden die Vierbeiner seit zwei Jahren per Roboter gemolken

Dass moderne Technik den Alltag eines Landwirtes auch erleichtern kann, ist unter anderem auch auf dem Hof von Thomas Feige und seiner Familie – Wittgensteiner Schweiz – in Christianseck zu beobachten. Seit zwei Jahren steht dort ein sogenannter Melkroboter. Damit entfällt die tägliche Melkarbeit für den Milchbauern. „Wir waren mit unserer alten Technik am Ende und mussten uns somit weiterentwickeln“, so Feige. Also hat sich die Familie lange Gedanken darüber gemacht, ob sie sich einen Melkroboter anschaffen, oder aber nicht. „Wir betreiben die Landwirtschaft im Nebenerwerb und brauchen daher einfach die Flexibilität.“ Und das bietet der Melkroboter.

Dabei handelt es sich um ein freiwilliges Melksystem, bei dem die Kühe 24 Stunden lang in die Box gehen können. „Vorne befindet sich schmackhaftes Futter“, erklärt Feige. „Die Box schließt sich daraufhin. Anhand des Chips, dass die Kuh um den Hals trägt, erkennt das System, um welches Tier es sich handelt.“ Danach wird das Melkgeschirr automatisch mit Erkennungssystemen an das Euter der Kuh angeschlossen.

Ob sich dieses Melksystem für die Landwirte rechnet, müsse aber jeder Betrieb selbst entscheiden. „Es geht ja nicht nur darum, sich den Melkroboter anzuschaffen. Dadurch ergeben sich auch völlig neue Aufgaben. Man muss sich auch mit der Technik beschäftigen. Solch ein Roboter arbeitet nicht immer problemlos. Es kommt auch vor, dass er eine Störung aufweist“, so Feige. Und diese Störung bekommt der Landwirt direkt auf seinem Smartphone mitgeteilt. Er selbst ist froh, dass er den Melkroboter vor zwei Jahren gekauft hat. „Er entlastet uns im Alltag sehr. Aber man sollte es sich auch gut überlegen.“ Denn: Ein solcher Melkroboter ist nicht gerade günstig.