Erndtebrück: Dirtbike- und Skate-Anlage dieses Jahr fertig

Erndtebrück. Jetzt rollen die Bagger hinter dem Erndtebrücker Bahnhof: Die Bauarbeiten für die Dirtbike- und Skate-Anlage haben begonnen.

Jetzt geht es los: Da die Förderbescheide für den Dirtbike-Park und die Skate-Anlage am Erndtebrücker Bahnhof mittlerweile alle vollständig vorliegen, kann nun mit dem Bau gestartet werden, denn auch die Aufträge konnten allesamt vergeben werden Seit Anfang der Woche sind dort bereits Bagger zu sehen. Die Fertigstellung wird noch vor Ende dieses Jahres erwartet.

90 Prozent der Dirtbike-Anlage und 85 Prozent der Skate-Anlage werden gefördert, das entspricht etwa 150.000 Euro an Fördermitteln für beide Anlagen. „Ich freue mich, dass es nun losgeht und die Anlage hoffentlich bald von vielen genutzt werden kann. Die Dirtbike- und Skateanlage im hinteren Bereich des P&R-Parkplatzes wird ca. 4000 Quadratmeter groß – dort können dann alle mit Bikes, Skate-Boards, Rollern und Inline-Skates sportlich aktiv werden. Geplant ist, dass die Anlagen noch in diesem Jahr fertig gestellt werden. Da sich die Jugendlichen bereits im Vorfeld toll engagiert haben, werden wir sie selbstverständlich auch in der finalen Umsetzung mit einbinden.“

„Denn sie sind es, die am besten wissen, was sinnvoll ist und was nicht. Die Dirtbike- und Skateanlage ist eine optimale Ergänzung für den bereits bestehenden Startpunkt des Eder-Radwegs hinter dem Bahnhof. Hier können somit bald Sportler aller Alters- und Interessengruppen zusammen aktiv werden. Die Wegeführung des Eder-Radwegs verläuft rechtsseitig entlang der Schienen. Die Dirtbike-und Skateanlage ist linksseitig zur Berliner Straße geplant. Vorne Dirtbike, hinten Skateanlage“, so Bügermeister Henning Gronau in den sozialen Medien.

