Erndtebrück: Dreister Dieb verliert große Teile seiner Beute

Erndtebrück. Der dunkel gekleidete Täter schlägt in einem Supermarkt zu. Bei der Flucht wird er fast gestellt, entkommt aber unerkannt. So wird er beschrieben.

Die Polizei sucht nach einem dreisten Ladendieb, der in Erndtebrück zugeschlagen hat.

Die Tat geschah bereits am Am Donnerstag, 14. Oktober, wie die Polizei jetzt mitteilt. Gegen 16:15 Uhr versuchte der noch unbekannter Täter mehrere Stangen Zigaretten im Rewe-Markt in Erndtebrück zu stehlen. Er nutzte die günstige Gelegenheit, als das Regal aufgefüllt werden sollte. In einem vermeintlich unbeobachteten Moment steckte er sich mehrere Stangen Zigaretten unter die Jacke.

Mitarbeiterin zur Seite geschubst

Als er den Markt verlassen wollte, wurde er von einer Mitarbeiterin angesprochen. Diese schubste der Täter beiseite. Bei seiner anschließenden Flucht verlor er einen Großteil der Zigarettenstangen. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt.

Täterbeschreibung

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Etwa 40 bis 50 Jahre

ca. 170 cm groß

normale Statur

dunkle Haare

zur Tatzeit war er dunkel gekleidet.

Das Bad Berleburger Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt das Kommissariat unter der 02751/ 909-0.

