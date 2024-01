Erndtebrück: EEW-Mitarbeiter spenden flauschige Trostspender

Siegen/Erndtebrück Helfer bei Not- und Unfällen: Wie die EEW-Belegschaft die Rettungsteddy-Aktion des DRK-Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein unterstützt.

Erndtebrück/ Siegen. Rund 200 flauschige Teddys werden dank einer Spende der EEW Group in Erndtebrück bald Kindern Trost spenden. 1570 Euro sammelte die Belegschaft auf der Firmen-Weihnachtsfeier für die Rettungsteddy-Aktion des DRK-Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein. Die Teddys werden Kindern geschenkt, die bei einem Notfall, Unfall oder einem Transport mit einem DRK-Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren werden müssen. Dort sollen sie den jungen Menschen Trost spenden und ihnen ihre Ängste nehmen.

Die EEW-Weihnachtsfeier in Form eines Weihnachtsmarkts für alle Mitarbeitenden und ihre Familien ist längst zur Tradition geworden – und damit auch die Aktion „Tanne-to-go“, bei der die Mitarbeitenden ihren eigenen kostenlosen Weihnachtsbaum aussuchen dürfen. In dem Zuge sammelt die Belegschaft Spenden für einen guten Zweck in der Region.

Wir freuen uns sehr, dass sich so viele Kolleginnen und Kollegen beteiligt haben und dass wir mit unserer Spende Kindern in Notsituationen eine kleine Freude machen können. Carolin Helsper - EEW

Stellvertretend für die ganze Belegschaft übergaben Carolin Helsper und Sarah Trompetter aus dem Marketing-Team die Spende: „Ein Kollege hat die Rettungsteddys als Spendenzweck vorgeschlagen. Wir freuen uns sehr, dass sich so viele Kolleginnen und Kollegen beteiligt haben und dass wir mit unserer Spende Kindern in Notsituationen eine kleine Freude machen können.“

Mehr zum Thema

Bei Dr. Martin Horchler vom Vorstand des DRK-Kreisverbandes und Rüdiger Schmidt, Leiter des Rettungsdienstes, war die Freude groß: „Wir danken der Belegschaft herzlich für die Spende. Unsere Rettungsteddys leisten einen wertvollen Beitrag zur Arbeit des Rettungsdienstes. Sie sind ein wichtiger Trostspender und erleichtern es unseren Mitarbeitenden, Vertrauen zu den Kindern aufzubauen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein