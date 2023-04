Erndtebrück, ein Esel und ein Gottesdienst voller Emotionen

Erndtebrück. In Erndtebrück feiern ev. und kath. Christen aus einem besonderen Grund gemeinsam Gottesdienst und können sich das auch zukünftig vorstellen.

„Gib mir die Genügsamkeit und Eselsgeduld, die Kraft zum Tragen und die Sturheit, die ich brauche, um Träger deiner Liebe in einer Welt des Hasses zu sein“, so zitierte am Sonntagabend beim Ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Erndtebrücker Kirche der protestantische Pfarrer Jaime Jung ein Gebet des katholischen Erzbischofs Dom Hélder Câmara, der im 20. Jahrhundert in Brasilien ein wichtiger und entschiedener Kämpfer für Menschenrechte und Sozialgesetze war. Der doppelte Hinweis auf Esel war kein Zufall, denn am Palmsonntag richtet sich der Blick oft auf die Vierbeiner: Erinnert man sich in der Kirche an diesem Tag doch an Jesu Einzug in Jerusalem, einerseits bejubelt von den Massen, andererseits wenig herrschaftlich auf dem Rücken einer Eselin. Und wenige Tage später wird er am Kreuz sterben, weil die Masse seinen Tod verlangt.

Gleich aus mehreren Gründen war dieser Gottesdienst sehr anschaulich. Zum einen, weil an diesem Abend die Besucherinnen und Besucher von einem Esel begrüßt wurden, der selig auf der Wiese vor der Kirche graste. Zwar keine Eselin, aber Kalle von der Eseley Wittgenstein der Diplom-Psychologin Birgit Saßmannshausen war so gut erzogen, dass er sich gelassen mit allen Mitarbeitenden dieses Ökumenischen Abendgottesdienstes vor der Veranstaltung zum Gruppenbild mit Esel in der Kirche aufstellte. Zum anderen, weil die Passionsgeschichte – wie bei den Katholiken üblich – an diesem Abend noch einmal komplett in verteilten Rollen vorgetragen wurde. Auch die Segnung der ökumenisch gebundenen Palmzweige durch den katholischen Pfarrer Stephan Berkenkopf mit Weihwasser kannten die Protestanten unter den knapp 150 Zuhörenden aus ihrem Gottesdienst-Alltag nicht.

Passend zum Palmsonntag gab es vor dem Ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Erndtebrücker Kirche ein Mitarbeitenden-Gruppenbild mit Esel. Foto: Jens Gesper / Kirchenkreis Siegen-Wittgenstein / Jens Gesper / Kirchenkreis Wittgenstein

Dabei blieb das generelle Gerüst des evangelischen Erndtebrücker Abendgottesdienstes bestehen, der stets im Miteinander von einer der beiden örtlichen Pfarrpersonen und Gemeindegliedern vorbereitet wird, bestehen: So gab es auch von weiteren Mitgliedern des Abendgottesdienst-Teams ganz verschiedene Gedanken zu Eseln, und Jaime Jung hielt seine Predigt nicht im Talar. Der Gottesdienst setzte einen Schlusspunkt hinter das ökumenische Energiesparen der beiden Erndtebrücker Kirchengemeinden in den vergangenen Monaten. Weil das katholische Hochamt hier sonntags um 9 Uhr beginnt und der evangelische Gottesdienst erst um 10.30, manchmal sogar erst um 19 Uhr, reichte es, wenn angesichts der hohen Energiepreise sonntags abwechselnd nur eine der beiden Kirchen geheizt wurde.

Mehr als nur Energiesparen

Das Fazit der drei Hauptamtlichen fiel am Ende deutlich aus, wenn es nach ihnen gehe, könne man das im nächsten Winter wiederholen. Auch wenn der katholische Pfarrer Stephan Berkenkopf deutlich spürte, dass der Abendmahlstisch in der evangelischen Kirche nicht ganz die Höhe von einem Meter wie bei katholischen Altären üblich habe. Gefreut habe er sich über die Anschlagmöglichkeit der jeweiligen Lieder, so dass die Hochamtsbesucherinnen und -besucher schon vorm Gottesdienst die Bändchen für die jeweiligen Lieder ins Evangelische Gesangbuch einlegen konnten. Auch die Kanzel habe er gerne für seine Predigten genutzt.

Beim allgemeinen gemütlichen Beisammensein nach dem Gottesdienst stießen die Pfarrer Stephan Berkenkopf, Kerstin Grünert und Jaime Jung (von links) auf das gelungene ökumenische Energiesparen der vergangenen Monate in Erndtebrück an. <p/> Foto: Jens Gesper / Kirchenkreis Siegen-Wittgenstein / Jens Gesper / Kirchenkreis Wittgenstein

Die evangelische Pfarrerin Kerstin Grünert war hingegen vom Taufstein im Zentrum der katholischen Kirche begeistert, bei dem die Kinder mitten in die anwesende Gemeinde getauft würden: also trotz des katholischen Taufsteins in die evangelische Gemeinde. Auch der evangelische Pfarrer Jaime Jung hat gern in der katholischen Kirche getauft, und als er das Gotteslob – das katholische Gesangbuch – Stephan Berkenkopf wieder zurückgeben wollte, bot der Katholik den beiden Kollegen an, dass sie das behalten mögen.

Die evangelischen Pfarrer waren sehr berührt und bewegt von diesem besonderen Palmsonntags-Sonntags-Gottesdienst, der für sie viele Emotionen transportierte. Für Jaime Jung war das auch eine Erinnerung an sein Geburtsland Brasilien. Und nach dem Gottesdienst nahmen viele die gesegneten Palmzweige mit nach Hause und das kurze ausgedruckte Gebet von Dom Hélder Câmara, das voller Demut das Christsein charakterisiert und folgendermaßen endet: „Lass‘ mich dein Esel sein, Christus, dass ich dich zu den anderen trage.“

