Erndtebrück: Erinnerung an den Tag der Verschleppung

Erndtebrück. Die SPD Erndtebrück hat einen der letzten Tage im April aus einem ganz besonderen Grund für das Putzen der Stolpersteine ausgewählt.

Da sie ganzjährig der Witterung ausgesetzt sind, im Winter zudem dem Streusalz, sollten sie einmal im Jahr gereinigt werden, damit sie auch nach über 75 Jahre an die einst verübten Gräueltaten an Jüdischen Mitbürgern erinnern: die Stolpersteine. In Erndtebrück setzte sich der Gymnasiallehrer a.D. Bernd Härtel dafür ein, dass der Künstler Gunter Demnig diese auch in der Edergemeinde verlegte.

Da der Tag der Befreiung des KZ-Auschwitz am 27. Januar gerne als inoffizieller Gedenktag für die Reinigung dieser Steine von vielen Kommunen und Organisationen ausgewählt wird, dann aber das Wetter dafür meist recht unvorteilhaft ist, überlegten sich die Mitglieder des Ortsvereins, ob es nicht einen geeigneteren Tag im Jahr für die Gedenk-Aktion geben würde.

Verschleppung am 28. April

Bei ihren Recherchen fanden sie heraus, dass mehrere Bürger in den Kriegsjahren an einem 28. April aus

Stolpersteine in Erndtebrück. Foto: SPD Erndtebrück / WP

Erndtebrück verschleppt wurden, an einem 28. April begann für sie also die Odyssee ihres Lebens – Anlass genug, dieses Datum zukünftig als fixen Termin in den Terminkalender aufzunehmen, um die zwölf Stolpersteine, die in den Gehwegen der Edergemeinde eingelassen sind, und die Gedenktafel unterhalb der Kirche zu säubern.

Natürlich ließ es sich Bernd Härtel wie im letzten Jahr nicht nehmen, bei der Aktion zugegen zu sein. Für ihn ist es von enormer Wichtigkeit, dass es niemals ein Vergessenheit geraten darf, was jüdischen Mitbürgern, Nachbarn, Freunden, Bekannten auch in dem ländlichen Erndtebrück widerfahren ist und das sich so etwas auf keinem Fall wiederholen darf. Mit ihrer nun jährlich stattfindenden Reinigung wollen die Mitglieder vom SPD-Ortsverein dazu beitragen.

