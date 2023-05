Erndtebrück: Feuerwehreinsatz in der Landstraße

Am Montagmorgen sind die Einsatzkräfte der Freiwillige Feuerwehr in Erndtebrück zu einem Mehrfamilienhaus gerufen worden.

Erndtebrück. Am Montagmorgen wurden die Einsatzkräfte zu einem Mehrfamilienhaus in die Landstraße alarmiert. Das sind die Hintergründe.

Am Montagmorgen, 22. Mai, wurde die Freiwillige Feuerwehr in Erndtebrück zu einem Mehrfamilienhaus in der Landstraße in Richtung Benfe alarmiert. Dort ist es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Die Hausbewohner hatten einen Ofen in Betrieb genommen. Dabei ist es zu einem Rauchrückschlag gekommen und die Wohnung war in kürzester Zeit verraucht.

Die drei Menschen im Haus haben Panik bekommen und Rauchgase eingeatmet. Die Feuerwehr hat die Personen dem Rettungsdienst zur Behandlung übergeben. Zu einem Wohnungsbrand ist es zum Glück nicht gekommen. Die Einsatzkräfte haben die Wohnung mit Hochleistungslüftern vom Rauch befreit.

Im Einsatz war die Freiwillige Feuerwehr Erndtebrück mit 31 Einsatzkräften, der Malteser Hilfsdienst, das DRK und die Polizei. Die Landstraße war für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt. Wie der Gemeindebrandmeister Karl-Friedrich Müller mitteilt, war der Ofen mutmaßlich falsch angeheizt worden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein