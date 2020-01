Gasaustritt im Haus lautet das Einsatzstichwort für Freiwillige Feuerwehr, DRK-Rettungsdienst und Polizei. Sie wurden zu einem Wohnhaus in der Uhlandstraße in Erndtebrück gerufen.

Feuerwehreinsatz Erndtebrück: Gasalarm in Wohnhaus in Uhlandstraße

Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst in Wohngebiet. Möglicherweise gibt es zwei Verletzte.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erndtebrück: Gasalarm in Wohnhaus in Uhlandstraße

Ein größeres Aufgebot von Freiwilliger Feuerwehr, DRK-Rettungsdienst und Polizei wurde am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr zu einem Einsatz an einem Wohnhaus in der Uhlandstraße in Erndtebrück (Das betroffene Haus ist nicht im Bild zu sehen) gerufen. Im Gebäude sollte Gas ausgetreten sein.

Gasaustritt im Haus lautet das Einsatzstichwort für Freiwillige Feuerwehr, DRK-Rettungsdienst und Polizei. Sie wurden zu einem Wohnhaus in der Uhlandstraße in Erndtebrück gerufen. Foto: Lars-Peter Dickel

Der Notruf kam nach ersten Erkenntnissen von einer im Rheinland lebenden Verwandten der Hausbewohner. Diese sollen am Telefon über Übelkeit und Gasgeruch geklagt haben. Erste Messungen ergaben keine Gefahrenlage. Dennoch überprüften Feuerwehr und Fachhandwerker die Heizungsanlage des Hauses und nahmen Messungen vor. Die Hausbewohner wurden vom Notarzt genauer untersucht. Dazu standen zwei Rettungswagen-Besatzungen bereit. Was die Ursache für diesen Alarm gewesen sein könnte, ist bislang von unklar.