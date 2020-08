Erndtebrück: Gewitter löst Feuerwehreinsatz aus

Zwischen Erndtebrück und Schameder kam es zu einem Feuerwehreinsatz, nachdem ein Blitz in einen Baum eingeschlagen hatte.

Erndtebrück/Schameder. Kurz nachdem ein Blitz in einen Baum eingeschlagen hatte, musste die Feuerwehr die B 62 kurzzeitig sperren. Ein Ast hing über der Fahrbahn.

Der Zug 3 der Feuerwehr Erndtebrück mit den Löschgruppen Balde und Schameder wurde am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr mit insgesamt zwölf Kameraden zu einem Einsatz auf die B 62 alarmiert. Zwischen Erndtebrück und Schameder hatte in Höhe des Abzweiges nach Womelsdorf der Blitz in einen Baum eingeschlagen.

Ein schwerer Ast hing über der Fahrbahn. Mit Hilfe der Drehleiter vom Zug 1 wurde die Gefahrenstelle beseitigt. Während des Einsatzes wurde die Straße kurzzeitig gesperrt. In der Nähe wurde weiteres heruntergefallenes Astwerk von der Fahrbahn geräumt.