Erndtebrück: Grünschnitt dank Container richtig entsorgen

Damit die Haushalte in Erndtebrück den Grünschnitt entsorgen können, wird auch in diesem Jahr wieder der Service des Grünschnittcontainers angeboten.

Erndtebrück. Die Gärten werden fit für den Winter gemacht – dabei fällt nicht selten viel Grünschnitt an. Die Öffnungszeiten des Containers im Überblick.

Der Herbst ist bereits spürbar und die Wintervorbereitungen in den Gärten sind gestartet. Im Frühjahr und im Sommer haben einige Tiere die Hecken und Bäume in den Gärten als Lebensraum genutzt. Seit dem 1. Oktober ist es wieder gestattet, einen starken Rückschnitt in den Gärten vorzunehmen. Hierbei fällt oft mehr an, als die Biotonne fassen oder auf dem eigenen Grundstück kompostiert werden kann. Damit die Haushalte in Erndtebrück diesen Grünschnitt entsorgen können, wird auch in diesem Jahr wieder der Service des Grünschnittcontainers angeboten.

Erstmals ist in diesem Jahr dieser Service mit Öffnungszeiten verbunden. Der Container ist zu folgenden Zeiten auf dem Gelände des Bauhof Erndtebrück erreichbar: Mittwoch, 18. Oktober und 25. Oktober, jeweils von 8 bis 18 Uhr sowie Samstag, 21. Oktober und 28. Oktober, jeweils von 8 bis 12 Uhr. Für haushaltsübliche Mengen bis zwei Kubikmeter pro Grundstück (entspricht der Füllmenge eines kleinen Pkw-Anhängers) steht dieser Service den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Erndtebrück kostenfrei zur Verfügung. Größere Mengen Grünschnitt können bei den örtlichen Entsorgungsbetrieben gegen Entgelt entsorgt werden.

Ausgeschlossen sind alle Grünabfälle aus einer gewerblichen oder landwirtschaftlichen Tätigkeit, Erde und Steine, Abfallsäcke aus Kunststoff sowie Restmüll oder Sperrmüll.

Die Gemeinde Erndtebrück weist darauf hin, dass keine Abfälle neben die Container oder vor den Zaun abzulegen sind.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein