Erndtebrück: Grundschüler sind jetzt offiziell Naturschützer

Auch die Jüngsten können sich effektiv für den Klimaschutz einsetzen – das Engagement der Erndtebrücker Grundschüler wurde jetzt ausgezeichnet.

Erndtebrück. Die Viertklässler der Grundschule Erndtebrück dürfen sich ab sofort offiziell Klimaschützer 2020 nennen. Für ihren Einsatz beim Thema Klima und Umweltschutz erreichten sie den zweiten Platz des westenergie-Klimaschutzpreises der Gemeinde Erndtebrück. Aufgrund der angespannten Corona-Lage konnte die Preisverleihung erst in diesem Jahr stattfinden.

Bei der Übergabe der Urkunde konnte sich Erndtebrücks Bürgermeister Henning Gronau auch gleich ein Bild von den Ergebnissen machen. Stolz zeigten die Schüler ihre gebauten Insektenhotels. Dafür sammelten sie zunächst Materialien in der Natur – eine Schülerin brachte Stroh von dem Bauernhof ihres Großvaters mit. So entstanden allein in der Klasse 4c sechs Insektenhotels in Form von kleinen Häusern, die anschließend bunt bemalt und verziert wurden. Sie werden künftig auf dem Gelände des alten Friedhofes Ederfeld neue Nistmöglichkeiten für Insekten bieten.

Recycling von Konservendosen

In den Parallelklassen stand beispielsweise das Recycling von Konservendosen auf dem Programm. Hier wurden weitere kleine Nistmöglichkeiten gebaut, indem die Dosen mit Bambus, Stöcken oder Schilf befüllt wurden. Hier können sich beispielsweise Wildbienen und Ohrwürmer künftig einnisten. Die Erziehung zur Nachhaltigkeit ist wichtig, vor allem bei den älteren Grundschulkindern. Daher wird neben dem Bau der Insektenhotels das Thema Klimaschutz täglich behandelt.

Der zweite Platz des westenergie-Klimaschutzpreises 2020 geht an die Viertklässler der Grundschule Erndtebrück. Bei der Preisübergabe präsentierte Lehrerin Katharina Hruschka mit ihrer Klasse 4c Bürgermeister Henning Gronau die selbstgebastelten Insektenhotels. Foto: Gemeinde Erndtebrück

Hier werden Fragen geklärt, wie: ‚Müll – Wo kommt er her, wo geht er hin? ‘, ‚Obst und Gemüse, wo wächst es? ‘ oder ‚Die Kartoffel – Was ist der Unterschied zwischen Mono- oder Mischkultur? ‘. Auch aktuelle Themen, wie der Wald, werden in der Grundschule der Edergemeinde bei der Wurzel gepackt. Die Grundschule setzt sich dafür ein, den Schüler auf vielfältige Weise einen Zugang zur Natur und zum nachhaltigen Umgang mit ihr zu vermitteln.

„Klasse und absolut lobenswert“

Ein großartiges Engagement, welches durch die Jury des Klimaschutzpreises mit dem zweiten Platz belohnt wurde. „Bei dem Besuch heute in der Klasse 4c habe ich wirklich gemerkt, mit wie viel Herzblut die Kinder ihre gebauten Insektenhotels präsentiert haben. Gerade diese Leidenschaft brauchen wir beim Thema Klimaschutz. Dass die Grundschule die Kinder schon so früh für Nachhaltigkeit und Umwelt sensibilisiert und motiviert finde ich klasse und absolut lobenswert. Daher haben die Kinder den zweiten Platz des Klimaschutzpreises 2020 mehr als verdient“, freut sich Henning Gronau.

