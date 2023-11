Erndtebrück: Haftstrafen für Raubüberfall auf DHL-Fahrer

Ein Paketfahrer der Deutschen Post/DHL ist am 12. Mai 2021 in Erndtebrück überfallen worden. Die Täter wurden nun verurteilt.

Erndtebrück Drei Männer überfielen 2021 einen DHL-Fahrer in Erndtebrück und erbeuteten Pakete im Wert von 9300 Euro. Nun steht das Urteil fest.

Drei Männer überfielen 2021 einen DHL-Fahrer in Erndtebrück und erbeuteten insgesamt Pakete mit einem Waren-Wert von 9300 Euro. Die Anklage lautete schwerer Diebstahl – am Donnerstagmorgen wurde das Urteil des Siegener Landgerichtes verkündet.

Die Tat

Das war passiert: Am 12. Mai 2021 überfielen die drei Angeklagten einen DHL-Fahrer, um die Pakete mit Edelmetall zu entwenden. „Über einen Chat verabredeten sich die beiden Angeklagten A. und R., die Wert-Pakete zu entwenden“, erklärt die Richterin bei der Urteilsverkündung. Der Angeklagte R. habe dazu das Firmengelände und den Platz ausgekundschaftet. Der dritte Angeklagte kam erst später dazu und war der Fahrer. Mit einem gemieteten Pkw fuhren die Angeklagten von Köln nach Erndtebrück und trafen sich auf einem Parkplatz. Da die gestohlenen Kennzeichen nicht am Mietwagen montiert werden konnten, ging es mit einem Seat weiter. Am Firmengelände warteten sie auf den DHL-Fahrer. Als dieser die Pakete entladen wollte, sprangen A. und R. auf die Lieferfläche des Lkws. A. richtetet eine ungeladene Softair-Pistole auf den Fahrer, der direkt fliehen konnte. Die Skimasken vergaßen die Angeklagten bei der Tat im Wagen und waren mit Corona-Schutzmasken und Kapuzen verhüllt. Die Angeklagten „nahmen, was sie tragen konnten“, sagte die Richterin. Insgesamt brachten sie elf Päckchen zu ihrem Wagen. Mit dem Seat flohen sie zum Parkplatz und fuhren von dort mit dem Mietwagen wieder zurück nach Köln.

Der dritte Angeklagte, L., fuhr das Auto und war nicht aktiv am Überfall beteiligt. „Der Tatbeitrag war wesentlich für die Tat. Es war ihm klar, was geplant ist“, sagte die Richterin, deswegen gelte auch er als Täter. „Auch, wenn er nicht in die Planungen mit einbezogen war, konnte er eine eigene Entscheidung treffen.“

Das Urteil

Die Verteidigung sprach im Plädoyer von einem dilettantischen Vorgehen – das sieht die Richterin allerdings anders. „Sie waren ganz gut vorbereitet, die Lage wurde ausgespäht, Waffen wurden beschafft, Masken waren mit dabei und die Beute war nicht unerheblich.“

Was Umstand-mildernd für die Angeklagten ist: Sie haben versucht, die Belastung für den DHL-Fahrer gering zu halten. „Dennoch waren die Folgen für ihn nicht unerheblich“, so die Richterin. Dazu kommen „die finanzielle und berufliche Lage und die glaubhafte Reue.“ Außerdem haben alle drei Angeklagte dem Opfer Schmerzensgeld gezahlt, was der DHL-Fahrer als angemessen ansieht.

Der Fahrer wird zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wird. „Er war nicht vorbestraft und war erheblich durch das Verfahren beeinflusst. Wir gehen davon aus, dass er nicht wieder straffällig wird“, erklärt die Richterin. Die beiden anderen Angeklagten, die den Überfall durchgeführt haben, erhalten jeweils eine Freiheitsstrafe von drei Jahren. Gegen das Urteil können die Beteiligten innerhalb der nächsten Woche Revision einlegen.

