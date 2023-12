Erndtebrück: Handwerk und Industrie sind wichtig für Schüler

Erndtebrück Die Realschule Erndtebrück schließt neue Kooperationen mit heimischen Betrieben. Warum das für die Zukunft der Jugend so wichtig ist.

Am 13. Dezember wurden in der Aula der Realschule Erndtebrück die Vertreter der Firmen Busch Fliesen, Bedachungen Schaller und Osterrath zur feierlichen Unterzeichnung der Kooperationsverträge begrüßt. Alle drei Kooperationen gehen aus praktischen Projekten der letzten Jahre hervor, die die Firmen im Rahmen von freiwilligen Arbeitsgemeinschaften oder im Technikunterricht mit den Schülern der RSE durchführten. Das teilt die Realschule nun in einer Pressemitteilung mit.

So habe sich die Firma Busch Fliesen schon seit 2019 durch ihre Teilnahme am Tag der Berufe und der Durchführung von Projekten, wie das Fliesen einer Logowand oder des Nassbereichs im Kunstraum zu einem konstanten Partner der praktischen Berufsvorbereitung entwickelt. Auch bei der Renovierung des Fahrradschuppens durch die Bau AG haben Mitarbeiter der Firma Busch Fliesen vor Ort die Schüler ins Handwerk eingeführt und Interesse für den Beruf wecken können. So haben in den letzten Jahren bereits zwei Schüler der RSE bei der Firma Busch Fliesen die Ausbildung zum Fliesenleger begonnen.

Ähnlich gestaltet sich die Zusammenarbeit mit der Firma Schaller Bedachungen. So waren auch hier Mitarbeiter von Anfang an mit Werkzeug, Schiefer und Gerätschaft beim Tag der Berufe mit Mitmachaktionen dabei. Und auch bei der Renovierung des Fahrradschuppens gab es etliche gemeinsame Aktionen, die den Beruf des Dachdeckers näher bringen und Interesse wecken konnten. Als Ergebnis gab es in diesem Jahr regen Zulauf, was das Schülerbetriebspraktikum der Neuntklässler betrifft.

Die Firma Osterrath führte in diesem Jahr zum zweiten Mal ein Projekt im Technikunterricht der Klasse 9 durch. Dies beinhaltete einen Besuch der Schüler*innen im Betrieb mit Besichtigung der Werksabläufe, speziell die Herstellung von Bauteilen im Stanzverfahren, sowie dem eigenen Werkzeugbau und der Lehrwerkstatt. Im zweiten Schritt besuchten Ausbilder und Auszubildende, auch hier ehemalige Schüler, den Technikunterricht und stellen dort mit den Schülern ein eigenes Werkstück her. Dabei handelte es sich um ein Reisemühlenspiel. Bereits im letzten Jahr hatte sich das Unternehmen großzügig gezeigt und Baumaterial sowie Werkzeuge in einer Höhe von 3000 Euro gespendet.

Alle drei Betriebe zeigen großes Interesse an einer weiteren, intensiven Zusammenarbeit im Rahmen der Berufsvorbereitung mit der Realschule Erndtebrück. Allein die Tatsache, dass in den letzten Jahren 16 Schülern in der Firma Osterrath ihr Ausbildung begannen, macht deutlich, wie wichtig die enge und praktische Zusammenarbeit der Schule mit den Firmen ist.

Zur Unterzeichnung der Kooperationsverträge waren die Inhaber und Geschäftsführer der Firmen - Michael Busch, Manuel Schaller und Jan Roland Osterrath - vor Ort in der RSE. Mitgekommen waren aber auch die Mitarbeiter, die die Projekte und Aktionen in der Schule mit den Schüler*innen betreut hatten.

Eine „besondere Freude“ wurde den Vertretern der RSE am Ende der Vertragsunterzeichnung bereitet. Die drei Firmen überreichten der Schulleitung und Techniklehrer Herrn Kai Roth einen symbolischen Scheck über 1500 Euro zur Anschaffung einer neuen Bandsäge für den Technikunterricht.

