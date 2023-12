Erndtebrück: Hinterlassenschaften von Hunden entsorgen

Erndtebrück Immer wieder sorgt Hundekot am Wegesrand für Unmut. An 25 Stellen gibt es in Erndtebrück Hundetoiletten mit kostenlosen Kotbeuteln.

Auch wenn der Winter aktuell nasses und graues Wetter beschert, zieht es viele Erndtebrücker immer wieder raus in die Natur. Hier schweift der Blick über die Wiesen, Felder und Wittgensteiner Wälder - ein genauerer Blick an den Wiesenrand kann jedoch für Unmut sorgen, wenn der Spaziergänger dabei auf Hinterlassenschaften von Hunden trifft.

Krankheitserreger im Kot können für viele Tiere gefährlich werden

Hundekot sorgt immer wieder für Unmut - ob am Wegesrand, oder gar auf den Weide- und Waldflächen von Land- und Forstwirten. „Neben dem hygienischen Problem besteht bei Hundehinterlassenschaften allerdings auch die Gefahr, dass sich andere Tiere mit Krankheitserregern infizieren. Wenn es sich aktuell um das aktive Wild handelt, so sind es im Frühjahr auch Kühe, Pferde oder andere Tiere, die sich mit Krankheitserregern infizieren, wenn sie Hundekot fressen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Erndtebrück. Die Übertragung geschehe jedoch nicht nur beim Grasen auf frischen Weideflächen, auch in Heu oder Silage können sich mögliche Überträger verbergen.

Für die Jäger und Landwirte bedeute dies neben kranken Nutztieren häufig auch hohe finanzielle Belastungen. Bei den Landwirten kann dies Tierarztkosten, Futtereinbußen oder - auch bei Jägern - die Absage bei der Fleischverwertung betreffen. Auch für Hundebesitzer berge dies ein Risiko, denn selbst Hunde können sich an fremdem Hundekot mit Krankheitserregern anstecken, heißt es in der Mitteilung weiter.„Aus diesen Gründen ist es besonders wichtig, bei den Spaziergängen mit den Vierbeinern aufmerksam zu sein, Hundekotbeutel zu benutzen und diese in den dafür vorgesehenen Mülleimern zu entsorgen“, appelliert die Gemeinde Erndtebrück.

Gemeinde Erndtebrück bittet um Entsorgung des Hundekots

Um den Hundebesitzern das Entfernen des Hundekots zu erleichtern, gibt es im Gemeindegebiet mittlerweile insgesamt 25 Entsorgungsmöglichkeiten. Die Hundetoiletten enthalten einen Tütenspender sowie einen Abfalleimer, in denen die Tüte sofort entsorgt werden kann und decken die typischen Spazierwege der Hunde mit ihren Besitzern ab. Die Gemeindeverwaltung bittet Bürgerinnen und Bürger daher, diese zum Wohle aller zu nutzen.

