Erndtebrück: Interimsfiliale der Post wird vorbereitet

Erndtebrück Die DHL Group arbeitet derzeit an einer Übergangslösung im Kernort. Dennoch heißt es für die Kunden: Weiter abwarten.

Der Ärger vieler Menschen war groß, als bekannt wurde, dass die Erndtebrücker Postfiliale im ehemaligen Stoff- und Geschenkeladen Cascada schließen wird. Nach nur etwas mehr als einem Jahr endet die Zusammenarbeit dort, nachdem das Geschäft Ende Oktober für immer schloss. Seitdem müssen die Bürger der Edergemeinde längere Wege und Wartezeiten in Kauf nehmen, um ihre Postgeschäfte zu erledigen. Ein Zustand, den auch die Politik nicht hinnehmen wollte und Ende November im Rat eine Resolution beschloss. Kurz darauf kündigte die DHL Group eine Lösung an. Doch was ist seitdem geschehen? Wann eröffnet im Erndtebrücker die langersehnte Interimsfiliale?

Entstehen soll sie im ehemaligen Friseursalon von Iris Tritt-Bues in der Siegener Straße 3a, die ihren Salon Ende Dezember zum letzten Mal öffnete. Seit Anfang dieses Jahres werden die Räumlichkeiten von der DHL-Group angemietet. Doch: Sie müssen „noch eingerichtet werden“, teilt Christina Schläger Herrero, Pressesprecherin bei der DHL Group, mit. „Außerdem sind wir derzeit noch auf der Suche nach einer weiteren Personalkraft, um vorübergehend eine eigenbetriebene Interimsfiliale in Erndtebrück betreiben zu können.“

Mehr zum Thema

Und weiter heißt es: Durch die aktuellen Rahmenbedingungen könne daher zum jetztigen Zeitpunkt noch kein konkretes Datum für die Eröffnung der Interimsfiliale genannt werden. Für die Bürger der Gemeinde bedeutet dies also, dass sie weiterhin ihre Postgeschäfte in anderen Ortschaften erledigen müssen.

Für die Zukunft sei die DHL Group zudem bemüht, eine Nachfolgelösung mit einem neuen Filialpartner zu finden. „Geschäftsleute, die Interesse an einer Partnerschaft mit der Deutschen Post haben, können sich im Internet informieren und bewerben unter www.deutschepost.de/partner-werden“, heißt es.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein