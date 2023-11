So sieht das Wirtschaftswegenetz der Gemeinde Erndtebrück aus: Der Screenshot zeigt, wie viele Wege berücksichtigt werden müssen.

Erndtebrück investiert 400.000 Euro in drei Wirtschaftswege

Erndtebrück Die Politik hat entschieden: Von den 140 Kilometern Wegenetz müssen diese drei jetzt saniert werden. Das ist insgesamt geplant.

Die Gemeinde Erndtebrück muss etliche Kilometer von ihrem insgesamt 140 Kilometer langen Wirtschaftswegenetz erneuern. Das machte die Verwaltungsvorlage in der Bauausschusssitzung deutlich. 35 Kilometer müssen grundhaft erneuert - also neu gebaut werden. Sieben Kilometer will die Gemeinde zukünftig nicht mehr mit einer bituminösen, sondern einer wassergebunden Decke ohne Bindemittel ausgeführt werden. 15 Kilometer werden bereits heute nicht mehr wie vorgesehen genutzt und könnten zukünftig sogar entbehrlich sein.

Die Finanzierung des Ausbaus erfolgt über Fördermittel. 70 Prozent der Baukosten, jedoch maximal 500.000 Euro pro Maßnahmenpaket können über das Land NRW abgerechnet werden. Förderfähig sind auch Planungskosten und Ingenieurleistungen. Und Grundlage der Maßnahmen sollte das ländliche Wegenetzkonzept der Kommunen sein.

Diese drei Wege müssen saniert werden

Teile des Altenschlager Wegs, des Wirtschaftsweges am Gickelsberg und „Elberndorf“ steht auf der Prioritätenliste ganz oben. Im Fall des Altenschlager Weges sollen rund 442 Meter erneuert werden. Im Bereich des Weges am Gickelsberg sind es insgesamt fünf unterschiedliche Abschnitte mit 463 Metern Gesamtlänge und im Bereich des Wirtschaftsweges Elberndorf 335 Meter.

Bis zum Jahresende will die Gemeinde die Baumaßnahmen planen und Fördermittel bei der Bezirksregierung beantragen. In der Mittelfristigen Finanzplanung sollen zwischen 2024 und 2027 jährlich 100.000 Euro inklusive der zu erwartenden Fördermittel in den Haushalt eingestellt werden.

