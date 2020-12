Erndtebrück: Jaime Jung im Probegottesdienst via YouTube

Wenn Jaime Jung am ersten Weihnachts-Feiertag in seinem Probegottesdienst-Video als möglicher neuer Birkelbacher Pfarrer zu sehen ist, dann wird er auf dem nagelneuen YouTube-Kanal der Kirchengemeinde aus deren 120 Jahre alten Bibel lesen.

Birkelbach/Erndtebrück. Die seltsamen Zeiten, die wir gerade erleben, nehmen Einfluss auf die unterschiedlichsten Dinge. So auch auf die Neu-Besetzung einer Pfarrstelle. Normalerweise gehört in der direkten Begegnung mit den Menschen vor Ort ein Probegottesdienst und eine gemeindliche Veranstaltung mit einer spezielleren Zielgruppe als Aufgabe dazu, wenn sich jemand bei einer Kirchengemeinde bewirbt. All das geht gerade nicht, nachdem im Evangelischen Kirchenkreis Wittgenstein vergangene Woche alle 14 Gemeinden entschieden haben, der dringenden landeskirchlichen Empfehlung zu folgen. Deshalb gibt es hier bis in den Januar keine Präsenz-Veranstaltungen vor Ort. Auch der Weihnachts-Gottesdienst in der Birkelbacher Kirche wurde abgesagt. Dabei wollte sich Jaime Jung damit offiziell vorstellen.

Simone Conrad jetzt Superintendentin

Denn: In Birkelbach ist nach dem Wechsel der Ortspfarrerin Simone Conrad ins Superintendentinnen-Amt seit Oktober eine halbe Pfarrstelle frei. In Erndtebrück wird zum Februar eine zweite halbe Stelle frei, wenn der ehemalige Wittgensteiner Superintendent Stefan Berk endgültig Wittgenstein verlassen wird.

Seit Oktober arbeitet Pfarrer Jaime Jung als Vertretung in Birkelbach, in Erndtebrück hat er als Entlastung für Stefan Berk bereits seit zwei Jahren als Pfarrer gearbeitet. Praktischerweise ergeben die beiden halben Stellen in den zwei Nachbarkirchen-Gemeinden eine ganze und so präsentiert nun die Evangelische Kirche von Westfalen dem Birkelbacher Presbyterium und dem Erndtebrücker Presbyterium Jaime Jung als möglichen Pfarrer.

Endgültige Entscheidung im Januar

Die landeskirchliche Präsentation kürzt das sonst übliche Bewerbungsverfahren zeitlich erheblich ab, außerdem haben die vergangenen Jahre deutlich gezeigt, dass bei Stellenausschreibungen das Interesse von außen an Pfarrstellen im ländlichen Kirchenkreis Wittgenstein gegen Null ging. Und so gibt es jetzt die Präsentation nach der landeskirchlichen Zustimmung etwas anders: Für die Erndtebrücker Kirchengemeinde ist es nun der Lebendige Adventskalender bei YouTube, bei dem Jaime Jung größtenteils Regie führt, die Kamera bedient, den Schnitt macht und manchmal auch noch selbst zu sehen ist, wie am vergangenen Samstag.

Ab 9 Uhr auf dem neuen Kanal

Für die Birkelbacher Kirchengemeinde ist es nun der Weihnachts-Gottesdienst, der am ersten Feiertag ab 9 Uhr auf dem neueingerichteten YouTube-Kanal der Kirchengemeinde zu sehen ist. Den zeichnet Jaime Jung zwar ganz allein mit sich und der Kamera in der Birkelbacher Kirche auf, aber Presbyterium, Kindergottesdienst, Diakonische Gemeindemitarbeiterin, Katechumenen und Konfirmanden der Birkelbacher Kirchengemeinde haben den gebürtigen Brasilianer in den vergangenen drei Monaten schon kennengelernt.

Zu dem Weihnachts-Gottesdienst sind alle an den Computer-Bildschirm eingeladen. Und zum täglichen Erndtebrücker Lebedingen Adventskalender im Netz natürlich auch.

Über die Bewerbung von Jaime Jung werden das Birkelbacher und das Erndtebrücker Presbyterium dann im Januar entscheiden.