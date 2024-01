Erndtebrück: Kaminbrand löst Feuerwehreinsatz aus

Erndtebrück Am Sonntagabend kam es in der Weiherstraße zu einem Kaminbrand. Das schnelle Handeln der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.

Am Sonntagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Erndtebrück zu einem Kaminbrand an der Weiherstraße alarmiert. Wie Erndtebrücks Feuerwehrchef Karl-Friedrich Müller auf Nachfrage der Redaktion berichtet, hatte sich der Kamin zugesetzt und musste von den Einsatzkräften mittels Schornsteinfeger-Werkzeug geöffnet werden. Auch der Schornsteinfeger war vor Ort.

Während des Einsatzes stellten die Einsatzkräfte zudem fest, dass an der Zwischendecke eine enorme Hitze entstand. „Durch das Einsetzen des Rauchvorhangs und das bedachte Vorgehen der Einsatzkräfte konnte Schlimmeres verhindert werden“, so Müller. Der Rauchvorhang verhinderte so, dass weitere Räume von dem Rauch betroffen wurden. „Somit war nur ein Raum betroffen und das Gebäude ist weiterhin bewohnbar“, erklärt er. Die Zwischendecke wurde von den Einsatzkräften abgelöscht und gekühlt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Im Einsatz waren neben den Einsatzkräften aus Erndtebrück auch die Einsatzkräfte der Löschgruppe Womelsdorf, die während des Einsatzes nachalarmiert wurden.

Lesen Sie auch

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein