Erndtebrück: Mit Mistgabel gegen Verstopfung im Klärwerk

Wittgenstein. Es kommt immer häufiger vor, dass Mitarbeiter der Kläranlage nachts wegen Verstopfungen anrücken müssen – wegen Feuchttüchern, die im Klo landen.

Nachts mit einer Mistgabel die Pumpen einer Kläranlage von Verstopfung zu befreien ist sicher nichts, was man sich als eine angenehme Beschäftigung vorstellt. In Erndtebrück kommt es jedoch immer häufiger vor, dass das Team der Kläranlage genau dies tun muss, denn: Die falsche Entsorgung vor allem von Feuchttüchern in der Toilette sorgt in der Edergemeinde oftmals zu sogenannten Verzopfungen.

„Es gibt Dinge, die den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf unserer Kläranlage nachts den Schlaf rauben: Verzopfungen! Verzopfungen sind keine geflochtenen Haare, sondern Feuchttücher, die fälschlicherweise in der Toilette landen“, hat zuletzt die Gemeinde über die sozialen Medien verkündet. Diese Feuchttücher, die fälschlicherweise im Abwasser landen, bestehen aus festem Vlies und lösen sich im Gegensatz zum herkömmlichen Toilettenpapier im Wasser nicht auf.

„Im Gegenteil: Sie verknoten sich zu langen Zöpfen, die sich dann in den Laufrädern der Pumpen verwickeln und diese blockieren. Das passiert leider immer häufiger. Ein weiteres Problem ist, dass sich die Vliesstoffe mit Fett vollsaugen, denn auch Essensreste oder Frittieröl landen fälschlicherweise schon mal im Klo. Die Mischung aus Vlies und Fett kann aber schnell zu riesigen Pfropfen anwachsen, die die Leitungen nachhaltig verstopfen. Das sorgt im schlimmsten Fall dazu, dass Maschinen und Pumpen versagen – das Schmutzwasser überläuft Hierfür rückt das Team der Kläranlage meist mehrmals die Woche aus – Tag und Nacht, um diese Verzopfungen mit einer Mistgabel zu entfernen und die Pumpen wieder ans Laufen zu bringen“, so die Gemeindeverwaltung. „Diese unnötigen Störungen der Kläranlage sind leider teuer und schlafraubend. Daher würden wir uns freuen, wenn die Feuchttücher im Restmüll entsorgt werden“ so die Verwaltung, die ein großes Lob an das Team der Kläranlage, die „wirklich einen tollen Job für uns alle machen.“

Problem ist nicht neu

Bereits vor drei Jahren, während der Zeit der Toilettenpapierknappheit, hatte die Kläranlage Probleme mit dieser Art Verstopfung. Aber die Gemeinde macht auf Anfrage deutlich: „Es wurde nie weniger. Auf den meisten Hygieneartikeln steht drauf, wie sie zu entsorgen sind. Dies sollte beherzigt werden“, so der Appell, denn: „Die Mitarbeiter finden annähernd alles, was man über eine Toilette entsorgen kann.“

Auch in Bad Berleburg ist laut Auskunft aus dem Rathaus der Reinigungsaufwand bei den Pumpwerken und Sonderbauwerken durch Feuchttücher ist in den vergangenen Jahren gestiegen, aber: „Verstopfungen an den Pumpwerken und den Sonderbauwerken sind bis jetzt glücklicherweise eher die Ausnahme. Auf der Kläranlage haben wir in den letzten Jahren keine Probleme gehabt, die alleinig auf Feuchttücher zurückzuführen sind. Jedoch kommt es bei privaten Hausanschlussleitungen immer wieder zu Verstopfungen durch Feuchttücher und andere Gegenstände, die nicht in die Kanalisation gehören.“

Im für Bad Laasphe zuständigen Klärwerk vom Abwasserverband Perfgebiet-Bad Laasphe gibt es laut eigener Auskunft keine solcher Probleme. Kommt es zu Verstopfungen, seien daran aber vielmehr Putzlappen oder Vergleichbares Schuld. Aber: Die Abwasserhebepumpen sind inzwischen teilweise mit Schneidrädern ausgestattet, sodass eventuell anfallende Fasern geschnitten werden und kein Problem darstellen. Vor einigen Jahren hatten wir aber genau die gleichen Probleme wie die Kollegen von Erndtebrück.“ Daraufhin wurde ein Infobrief an alle Haushalte versandt. „Das Problem ist damals ganz partiell und in Dauerschleife in einem Stadtteil aufgetreten. Durch unsere Mühen konnte das Malheure abgestellt werden.“ Wenn die Kläranlage eine gut funktionierende Rechenanlage (Stufenrechen mit kleinem Stababstand) betreibt, werde aber die Verstopfungsgefahr der Kläranlage gegen Null gedrosselt.

Info:

Die Verbraucherzentrale mahnt: „Feste Abfälle wie Feuchttücher, Tampons, Kondome und Katzenstreu sollten nicht mit Hilfe der Klospülung beseitigt werden, sondern in die Restmülltonne wandern. Denn sonst verstopfen Rohre, Pumpen und die Abfälle müssen unter hohem Einsatz vor der Wiederaufbereitung aus dem Wasser gesiebt werden. Ohne Aufwand können etwa Hygieneartikel in einem kleinen Mülleimer fürs Bad am besten neben der Toilette gesammelt und entsorgt werden.“ Auch Medikamenteund Essensreste gehören nicht ins Klo.

